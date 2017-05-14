Навальный точка ком
Алексей Навальный точно не точка, а скорее ком. Я наблюдал это 14 мая 2017 года со сцены митинга «Против сноса пятиэтажек» на проспекте Сахарова, аккурат во время моего выступления, когда вдруг вся пресса подорвалась в правый от сцены угол оцепления.
Такого количества телекамер, такого огромного числа объединенных одной идеей людей и армии полицейских в одном месте я не видел никогда.
Навальный это конечно явление по значимости сопоставимое со сносом пятиэтажек. Во всяком случае такая реакция на его появление была у всех, причастных к мероприятию. Люди здоровались с ним в толпе, как с родным, пресса оставила митинг и бросилась снимать его, полиция очевидно хорошо подготовленная к такому варианту развития событий действовала слаженно.
Видимо гражданин Навальный мощнее всего гражданского общества формируемого алчной властью.
У меня было три приемлемых варианта поведения. Первое – устроить дебош и отвлечь внимание на себя. Второе – продолжать долдонить про отставку Собянина не замечая информационного кипеша. И третье – оставить сцену.
Я предпочел третье, потому что как можно выступать в защиту прав граждан, когда на твоих глазах нарушают права конкретного человека? Да и было бы высшей степенью неуважения в организаторам митинга пренебречь их полномочиями. Тем более, что на моих глазах, после каждого яркого выступления появлялись какие-то люди и отчитывали устроителей как школьниц фразами типа: «Мы так не договаривались».
Пришел Дмитрий Гудков с Сергеем Нефедовым и долго объяснялся с ответственной девушкой, которая упрашивала его не выступать. Дмитрий Геннадьевич – рыцарь современной политики пытался донести до дамы, что он выступать не будет, а лишь откажется от выступления. В конечном итоге примчалась Винокурова, за руку вытащила Гудкова на сцену и он сказал слова солидарности Навальному.
К сожалению мне не удалось сказать главного. Я убежден в том, что нас обкрадывают уже кварталами, принимая драконовские законы, узаконивающие грабеж. Потому, как мне кажется, в случае реализации «реновации», столица нашей родины обретет физических собственников. Помните, была такая государственная гостиница «Москва»? А после того, когда ее снесли, выстроенная заново она почему-то оказалась частной. Так и в нашем случае, только уже с целым городом.
И вывод, которым я хотел поделиться с москвичами, но не смог ввиду произвола с Навальным заключается в том, что не закон плох «О реновации», а ужасна власть, которая инициирует законы легализующие беззаконие.
А в целом митинг конечно же событие. Восхищает мужество женщин его организовавших и особенно Елены Шуваловой, вступившей за отставку Сергея Собянина. Она безукоризненно провела публичную акцию отработав митинг как оловянный солдатик, с любовью к городу, с любовью к людям и верой в успех противостояния беспределу столичных властей.
Спасибо вам огромное.