Меню
Общество
Загадочные фотографии президента Путина
Общество
14 мая 16:40

Митинг против сноса жилых домов в Москве собрал более17 тысяч человек

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел первый митинг против программы реновации жилищного фонда. Акция была согласована с городскими властями, но собрала примерно в три раза больше участников

Фото: Newsro.com/Дмитрий Комаров

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел первый митинг против программы реновации жилищного фонда. Акция была согласована с городскими властями, но собрала примерно в три раза больше участников. Организаторы сообщают, что в митинги приняли участие около 17 тысяч человек (при разрешенных 5 тысячах). По версии ГУ МВД по Москве, в акции против сноса пятиэтажек приняли участие 5 тысяч человек.

Митинг против реновации жилья посетил оппозиционер Алексей Навальный, который недавно вернулся из Барселоны, где ему была сделана операция на глазу. Оппозиционер пришел вместе со своей семьей.

«Едем на митинг против собянинской «реновации». За себя, и за Юлину (супруга оппозиционера - ред.) 90-летнюю бабушку, живущую в пятиэтажке на Преображенке», - написал политик в Twitter.

Впрочем, Алексею Навальному не удалось выступить на московском митинге. Оппозиционера, его жену и сына полицейские без объяснения причин вывели за пределы места проведения акции.

Телеканал «Дождь» сообщает, что в ходе акции полиция задержала одного из участников митинга. Задержанный Владимир Беляев предположил, что его задержали из-за плаката, на котором было написано, что увеличение Москвы на три миллиона является преступлением.

Власти согласовали акцию против реновации с условием, что она не будет носить политический характер. Однако в ходе акции участники периодически требовали отставки московского мэра Сергея Собянина.

Напомним, в настоящее время законопроект, разрешающий властям Москвы снос жилых домов, находится на рассмотрении в Государственной думе. Тем не менее, власти Москвы уже составили список домов, которые могут включить в программу реновации. В него вошли 4546 объектов.

Материалы по теме
Власти ищут способ привлечь противников сноса «хрущевок» по статье об экстремизме
Мэр Москвы признал право жителей «хрущевок» на судебное оспаривание факта переселения
Оппозиционные депутаты подготовили поправки в закон о сносе домов в Москве
Сейчас на главной
Горячие новости
О Путине или хорошо или никак
Российский «Первый канал» уличили в редактировании реплик героев американского сериала «Фарго». Из диалогов вырезали упоминания президента России Владимира Путина. Речь идет о двух сериях третьего сезона «Фарго»
Горячие новости
В Москве задержали вкладчиков проблемного Татфондбанка
Сотрудники московской полиции задержали на Красной площади двух вкладчиков проблемного Татфондбанка из Казани. Активисты планировали вручить президенту Владимиру Путину икону Казанской Божьей Матери
Горячие новости
Проблемы рабочих «Газпром» не волнуют
В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг сотрудников дочернего предприятия «Газпрома». Руководство компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» решило избавиться от непрофильных активов в связи с чем, предложило своим сотрудникам выкупить служебное жилье
Горячие новости
Чтобы не возникало уродливых перекосов
Совет по правам человека при президенте России выступил за отмену статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих, по которой осудили видеоблогера Руслана Соколовского. Блогера, напомним, приговорили к 3,5 годам условного срока
Авторская колонка
На руинах общественных коммуникаций
Противники реновации готовятся выходить на митинг 14 мая на проспект Сахарова. Успокаивать их словами и обещаниями, увы, поздно. История со сносом московских домов отлично показала разрушение политического поля как на региональном, так и на федеральном уровнях.
Винокурова Екатерина
Горячие новости
Кандидаты-проходимцы
Бывший следователь Следственного комитета России Игорь Степанов подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина. Поводом для иска стал их отказ от мандатов депутатов Госдумы, хотя они возглавляли списки «Единой России» на выборах
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Инопланетяне «уронили» цены на квартиры в Чертаново
Житель московского района Чертаново предъявил претензии кинорежиссеру Федору Бондарчуку по поводу его фильма «Притяжение», который повествует об инопланетянах в этом районе столицы
Горячие новости
Нацпоисковик «Спутник» не смог стать «Яндексом»
Проект российской государственной поисковой системы «Спутник» будет закрыт по причине его непопулярности среди интернет-пользователей. В компании сообщили, что как технический проект «Спутник» состоялся, однако не снискал популярности у пользователей
Горячие новости
Россияне устали от равнодушия властей
В Томске группа местных жителей объявила голодовку против беспредела чиновников, судей, полиции и прокуратуры. Акция протеста проходит на Новособорной площади в центре города. В настоящее время в голодовку участвуют 45 человек
правительство
Основная задача правительства РФ – жить хорошо. Пока самим
Говорят, что ответственные работники не должны быть бедными – мол, если они не сумели обеспечить себя и свои семьи, как они будут обеспечивать страну? Наши «ответработники», похоже, остановились на полпути – обеспечив себя, про страну как-то забыли.
Горячие новости
«Сергей Семенович переживает»
Журналистка Екатерина Винокурова сообщила о «заказе» от представителей мэрии Москвы на поиск компромата в отношении организаторов акций протеста против сноса жилых домов в столице
Горячие новости
Мэр Москвы признал право жителей «хрущевок» на судебное оспаривание факта переселения
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал собственникам квартир в домах, попавших в программу реновации жилищного фонда, что они смогут через суд оспорить факт переселения
самооборона
Тварь ли я дрожащая или право имею?
Готовится законопроект, который разрешит гражданам защищать свои жилища любыми способами, вплоть до применения гражданского оружия. Такие же действия признают законными, если они направлены на защиту другого человека в заведомо беспомощном состоянии.
Авторская колонка
Не можете повторить
Регулярно, к 9 мая, вся страна сходит с ума. Вместо скорби по погибшим, вместо осознания чудовищности режима который израсходовал 42 млн своих граждан в тщетной попытке завоевать земной шар, — но мир при этом не завоевал, а Россию истратил, — из всех утюгов несется бодрое «Можем повторить».
Латынина Юлия
Горячие новости
Младший сын генпрокурора Юрия Чайки займется строительством и туризмом в Крыму
Бизнесмен Игорь Чайка, который приходится младшим сыном генеральному прокурору России Юрию Чайки, стал учредителем строительной компании в республике Крым
Горячие новости
3,5 года условно за ловлю покемонов в храме
Видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, признанного виновным в оскорблении чувств верующих, приговорили к условному сроку. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил блогеру наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно
Общество
Рожай или плати!
Зачинщик очередной демографической революции, директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, отправляя проект закона «О статусе многодетных семей», очень правильно заметил, что на сегодняшний день в России 6,5% семей являются многодетными. В таких семьях воспитываются 20% всех детей в стране, и что таким семьям надо всячески помогать.
Горячие новости
Миллиарды в конце тоннеля
Эксперты в ходе анализа госзакупок для строительства перегонных тоннелей третьего пересадочного контура московского метрополитена выявили «серую» схему, которая может стоить столичному бюджету 7,5 млрд рублей