Митинг против сноса жилых домов в Москве собрал более17 тысяч человек
В Москве на проспекте академика Сахарова прошел первый митинг против программы реновации жилищного фонда. Акция была согласована с городскими властями, но собрала примерно в три раза больше участников
В Москве на проспекте академика Сахарова прошел первый митинг против программы реновации жилищного фонда. Акция была согласована с городскими властями, но собрала примерно в три раза больше участников. Организаторы сообщают, что в митинги приняли участие около 17 тысяч человек (при разрешенных 5 тысячах). По версии ГУ МВД по Москве, в акции против сноса пятиэтажек приняли участие 5 тысяч человек.
Митинг против реновации жилья посетил оппозиционер Алексей Навальный, который недавно вернулся из Барселоны, где ему была сделана операция на глазу. Оппозиционер пришел вместе со своей семьей.
«Едем на митинг против собянинской «реновации». За себя, и за Юлину (супруга оппозиционера - ред.) 90-летнюю бабушку, живущую в пятиэтажке на Преображенке», - написал политик в Twitter.
Впрочем, Алексею Навальному не удалось выступить на московском митинге. Оппозиционера, его жену и сына полицейские без объяснения причин вывели за пределы места проведения акции.
Телеканал «Дождь» сообщает, что в ходе акции полиция задержала одного из участников митинга. Задержанный Владимир Беляев предположил, что его задержали из-за плаката, на котором было написано, что увеличение Москвы на три миллиона является преступлением.
Власти согласовали акцию против реновации с условием, что она не будет носить политический характер. Однако в ходе акции участники периодически требовали отставки московского мэра Сергея Собянина.
Напомним, в настоящее время законопроект, разрешающий властям Москвы снос жилых домов, находится на рассмотрении в Государственной думе. Тем не менее, власти Москвы уже составили список домов, которые могут включить в программу реновации. В него вошли 4546 объектов.