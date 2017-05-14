«Первый канал» вырезал из реплик героев сериала «Фарго» слова о Владимире Путине
Российский «Первый канал» уличили в редактировании реплик героев американского сериала «Фарго». Из диалогов вырезали упоминания президента России Владимира Путина. Речь идет о двух сериях третьего сезона «Фарго»
Российский «Первый канал» уличили в редактировании реплик героев американского сериала «Фарго». Из диалогов вырезали упоминания президента России Владимира Путина.
Речь идет о двух сериях третьего сезона «Фарго». Телеканал изменил слова героев, которые упоминали Владимира Путина. На цезуру обратил внимание читатель портала «Медуза».
Так, во второй серии «Фарго» из реплики В.М. Варгаса, в которой он сравнивает Северную Корею с Россией, вырезаны упоминания и Путина и России.
В оригинале фраза героя звучит следующим образом: «Конечно, можно найти относительную стабильность в жестоких государствах: Северная Корея, Путин поработал в России. Нужно лишь знать, кого подмазать».
По версии «Первого канала», Варгас говорит: «Относительная стабильность существует только в тоталитарных государствах. В Северной Корее, например, где надо лишь точно знать, кого подмазать».
Реплики героев также были изменены в четвертой серии третьего сезона. Украинец Юрий Гурка говорит, что «Путин, когда был мальчиком, уже знал, что он хочет работать в ФСБ» и держал дома фотографию советского разведчика Яна Берзина.
В версии «Первого канала» упоминания Путина и России нет. «Мальчик с детства мечтал стать разведчиком. Он жил в коммуналке, держал на тумбочке портрет Берзина. Берзин — который в 1923-м создал ГРУ, а впоследствии КГБ - крестный отец. Этот мальчишка вскоре пошел на самбо и стал грозой школьного двора», - говорит герой.
По данным «Медузы», перевод сериала для «Первого канала» выполнила московская кинокомпания «Эй Би Видео».
«Первый канал» изменение реплик героев сериала «Фарго» пока не прокомментировали.