В Москве задержали вкладчиков проблемного Татфондбанка. Они хотели подарить президенту икону
Сотрудники московской полиции задержали на Красной площади двух вкладчиков проблемного Татфондбанка из Казани. Активисты планировали вручить президенту Владимиру Путину икону Казанской Божьей Матери
Сотрудники московской полиции задержали на Красной площади двух вкладчиков проблемного Татфондбанка из Казани. Активисты планировали вручить президенту Владимиру Путину икону Казанской Божьей Матери и попросить у него помощи в решении проблем банка, лишенного лицензии.
По данным «ОВД-Инфо», активист Дмитрий Бердников держал плакат с обращением к главе государства, а Иван Климов снимал происходящее на камеру.
Полицейские задержали вкладчиков Татфондбанка и доставили в отделение «Китай-Город». В отношении одного из задержанных составят протокол за повторное проведение несогласованной акции.
Аналогичная акция прошла 12 мая. Тогда полицейские задержали шестерых участников акции, но позднее отпустили их без протокола.
Напомним, крупнейший в Татарстане банк - Татфондбанк - лишился лицензии в начале марта текущего года. Дыру в капитале банка оценили в 97 млрд рублей. Центробанк и власти Татарстана отказались от санации проблемного банка, что стало поводом для массовых акций протеста в регионе.