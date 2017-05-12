Правозащитники выступили за отмену статьи об оскорблении чувств верующих
Совет по правам человека при президенте России выступил за отмену статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих, по которой осудили видеоблогера Руслана Соколовского. Блогера, напомним, приговорили к 3,5 годам условного срока
Совет по правам человека при президенте России выступил за отмену статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих, по которой осудили видеоблогера Руслана Соколовского. Блогера приговорили к 3,5 годам условного срока за то, что он играл на своем смартфоне в игру Pokemon Go в храме. При этом судья в приговоре упомянула, что Соколовский считает, что «Бога нет», хотя атеизм в нашей стране не является уголовно наказуемым.
Член СПЧ Александр Брод заявил, что сама статья, предусматривающая уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, «плохо сформулирована». По мнению правозащитников, статья 148 в нынешней формулировке позволяет подвести под оскорбление чувств верующих все, что угодно.
«Она возводит в абсолют субъективное мнение. Как оскорбляют чувства верующих, в чем заключаются эти чувства? Разные верующие могут реагировать совершенно по-разному», - отметил Брод в интервью «Московскому комсомольцу».
В случае Руслана Соколовского, по мнению правозащитника, суд мог бы ограничиться административным наказанием в виде штрафа или общественный работ.
«Безусловно, писать некорректные вещи о верующих, тем более с использованием нецензурной лексики, не годится. Но я не вижу серьезного умысла на разжигание религиозной ненависти. Какие-то юношеские шалости, непродуманные действия. За которые он потом тем более извинился», - заявил член СПЧ.
Что касается статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, которая также вменялась Соколовскому, то с ней тоже есть проблемы. С одной стороны эта статья помогла нейтрализовать группировки скинхедов и неонацистов, а с другой, опять же из-за расплывчатой формулировки ее стали активно применять против оппозиционных активистов, журналистов и блогеров. Это привело к тому, что людей лишают свободы за репосты тестов и фотографий.
«Мы планируем провести специальное заседание по проблемам борьбы с экстремизмом - явной и мнимой…. Считаю, что нужно изучить правоприменительную практику по данным статьям и выработать единый критерий оценки подобных текстов и высказываний. Чтобы не возникало уродливых перекосов», - заявил правозащитник.