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12 мая 13:24

Житель Чертаново обвинил режиссера «Притяжения» в падении цен на квартиры в этом районе

Житель московского района Чертаново предъявил претензии кинорежиссеру Федору Бондарчуку по поводу его фильма «Притяжение», который повествует об инопланетянах в этом районе столицы

Фото: ovideo.ru

Житель московского района Чертаново предъявил претензии кинорежиссеру Федору Бондарчуку по поводу его фильма «Притяжение», который повествует об инопланетянах в этом районе столицы. Москвич считает, что из-за кинокартины цены на квартиры в Чертанове значительно упали.

«Знаете ли вы, что после выхода «Притяжения» моя квартира в Сев. Чертанове, где он снимался, подешевела на 1,5 млн рублей? Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?», - обратился к Федору Бондарчуку столичный житель.

Пока житель Чертаново получил ответ только от программиста портала The Question, на котором был оставлен вопрос режиссеру. По словам программиста Владимира Шомина, для того, чтобы сохранить ценность жилья, местные жители должны «активно участвовать в жизни своего района и города», сообщает «Йод».

В фильме «Притяжение» рассказывается о прибытии инопланетян в столичный район Чертаново. Герои фильма начинают революцию «на районе», пытаясь прогнать инопланетных существ.

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