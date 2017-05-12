В Томске более 40 местных жителей объявили голодовку против беспредела властей
В Томске группа местных жителей объявила голодовку против беспредела чиновников, судей, полиции и прокуратуры. Акция протеста проходит на Новособорной площади в центре города. В настоящее время в голодовку участвуют 45 человек
В Томске группа местных жителей объявила голодовку против беспредела чиновников, судей, полиции и прокуратуры. Акция протеста проходит на Новособорной площади в центре города. В настоящее время в голодовку участвуют 45 человек.
Голодовка стартовала 9 мая коло памятника Святой Татьяне. Первоначально в ней участвовали 19 жителей Томска. Протестующие рассказали, что целью их действия является привлечение внимания властей к коррупции в госорганах и правоохранительных органах.
Голодовка носит статус бессрочной. Она будет приостанавливаться и возобновляться снова по необходимости, сообщает «Открытая Россия».
По состоянию на 11 мая в голодовке участвуют уже 45 человек. У каждого участника протеста своя история взаимоотношений с властями и свои требования к ним.
Это уже не первая голодовка жителей Томска против беспредела чиновников и силовиков. Аналогичные акции проводились в марте текущего года. С голодающими тогда проводили встречи сотрудники прокуратуры и городской администрации, однако ни одно решение силовых ведомств и судов, которые пытались опротестовать горожане, не было отменено.