Мэр Москвы признал право жителей «хрущевок» на судебное оспаривание факта переселения
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал собственникам квартир в домах, попавших в программу реновации жилищного фонда, что они смогут через суд оспорить факт переселения
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал собственникам квартир в домах, попавших в программу реновации жилищного фонда, что они смогут через суд оспорить факт переселения.
«Люди должны иметь право обращаться в суд и по поводу равнозначности квартиры, и по равноценности по стоимости. И вообще - оспаривать сам факт переселения. Никаких ограничений не должно быть, у человека должно быть полное право на судебную защиту», - заявил столичный градоначальник в эфире «Вести FM».
Примечательно, что ранее г-н Собянин заявлял, что собственников квартир в сносимых «хрущевках» будут выселять по суду в случае их несогласия освобождать жилплощадь. По словам мэра, программа реновации не будет реализована, если каждый жилец получит право на судебные тяжбы.
«Конечно, можно пойти по тому пути, когда можно годами судиться. При этом ни один дом переселен не будет», - заявлял ранее градоначальник.
Кроме того, в законопроекте о реновации жилищного фонда, который принят в первом чтении, говорится об ограничении права собственников на судебную защиту в случае несогласия с переселением. Собственник сможет оспорить в суде только равнозначность нового жилья, но не факт сноса дома и своего переселения.
Бывший депутат Госдумы и потенциальный кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков считает, что заявление г-на Собянина о праве граждан на судебную защиту носит всего лишь «успокоительный» характер накануне митингов против сноса пятиэтажек в Москве.
«Вот и Собянин «успокаивает», заявляя, что жители должны иметь возможность оспаривать в судах и равнозначность, и равноценность жилья. Вот только это «по его мнению», а закон-то пишет не он. Ловкость рук», - отметил Дмитрий Гудков.