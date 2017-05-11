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самооборона
Екатерина Тарасова
11 мая 15:04

Тварь ли я дрожащая или право имею?

Понятие «превышение пределов самообороны» могут убрать из Уголовного кодекса

Готовится законопроект, который разрешит гражданам защищать свои жилища любыми способами, вплоть до применения гражданского оружия. Такие же действия признают законными, если они направлены на защиту другого человека в заведомо беспомощном состоянии.

Поправки к статье 37 Уголовного кодекса готовят депутаты вместе в МВД и экспертами Росгвардии. Они предлагают не признавать преступлением причинение вреда любой тяжести злоумышленнику, если он вторгся на территорию частной собственности, которой на законных основаниях владеет обороняющийся. Это может быть квартира, дом, офис и т.д. Причем планируется признать законным не только защиту недвижимости, но и других людей, которым угрожает опасность. Правда, изменения в законодательстве пока касаются только ситуации внутри помещения, а не на улице.

Таким образом, в данном случае практически отменяется понятие «превышение пределов необходимой самообороны». Авторы поправок считают, что жители России, как, скажем, и США, не должны бояться защищать «свою крепость», родных и близких. Так, каждый американец знает, что при проникновении на чужую территорию он может быть убит хозяином, причем тому даже не потребуется в суде доказывать свою невиновность.

Уже давно идут разговоры о том, что подобные изменения в законодательство нужно ввести и у нас. В Госдуму предложения поступают регулярно, но они не проходят из-за опасений депутатов, «как бы чего не вышло».

А пока выходит только одно: те, кто защищает себя и свою собственность от преступников, становятся преступниками сами. Суды принимают сторону пострадавших злоумышленников – ну а как же, ведь есть законодательство о самообороне. Нападающий не успел серьезно навредить, как сам стал «жертвой»? Что ж, его нужно защищать. Вот если бы пострадал или был убит хозяин дома – тогда другое дело. Естественно, подобные перекосы правосудия вызывали возмущение общественности. И если какая-нибудь очередная история попадала в СМИ, тогда того, кто «превысил пределы самообороны», оправдывали. А чаще – нет.  Это при том, что в юриспруденции давно и очень подробно разъяснено понятие «самооборона» и случаи ее превышения (ст. 37 и 38 УК), а также имеется постановление Пленума Верховного Суда РФ №19, которым должны руководствоваться судьи. 

Само Постановление появилось из-за резонансного «дела Соколова». Соколов с товарищем возвращался с работы, когда на них напали трое и начали избивать рейками от скамеек. Товарищи сначала хотели бежать, но хулиганы нагоняли их и били (на теле Соколова позже зафиксировали десятки следов побоев). Затем Соколову удалось отобрать рейку у одного из нападавших и нанести ответный удар по голове. Он оказался смертельным. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима, да еще с компенсацией морального и материального вреда семье потерпевшего. Только после обращения защиты в Верховный Суд Соколов был оправдан и реабилитирован.

Похожая история случилась с пенсионером Тарасовым из Сахалина, убившего палкой молодого грабителя, который ворвался к нему домой. Пожилого человека осудили на 4,5 года, но примерно через год оправдали.

Получается, что только апеллируя к высшей судебной инстанции, сегодня можно добиться справедливости. Да и то не факт. Известен случай, когда посадили хозяина квартиры, который оборудовал ее сигнализацией в виде пароходного гудка. Вор оказался впечатлительным и умер от разрыва сердца.

Конечно, есть случаи, когда суд встает на сторону обороняющегося. Но сегодня, когда законодательство еще не может до конца защитить потенциальных жертв преступлений, лучше не испытывать судьбу. Защитить себя и свое имущество можно, не доводя дело до кровавых разборок.

Прежде всего, нужно дать понять злоумышленникам, что твое жилище охраняется особым образом. Это может быть труднопреодолимый забор, решетки на окнах, металлическая дверь, камеры видеонаблюдения, постоянная сигнализация с «тревожной кнопкой», сторожевая собака.

Вместе с тем хозяин подходит к опасной грани, если устанавливает капканы, минирует подходы к дому или оставляет на виду отравленную еду. Пока наше законодательство к таким способам защиты не готово: вор за небольшую кражу получит не более трех лет, а умышленное причинение вреда здоровью или убийство наказывается куда строже.

Сегодня не возбраняется иметь дома зарегистрированное оружие самообороны. При себе можно иметь легкую травматику типа «Осы». Оно небольшое, стреляет в воздух слезоточивой смесью или ракетой.

Полицейские предупреждают: нужно быть очень осторожными с гастарбайтерами, которых могут завербовать налетчики. Зная по минутам расписание хозяев, информаторы делают их легкой добычей воров.

Так что осторожность самих собственников в немалой степени может уберечь их от необходимости самообороны и возможных судебных разбирательств.

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