Ловца покемонов в храме приговорили к 3,5 годам условного срока
Видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, признанного виновным в оскорблении чувств верующих, приговорили к условному сроку. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил блогеру наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно
Видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, признанного виновным в оскорблении чувств верующих, приговорили к условному сроку. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил блогеру наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Ранее судья Евгения Шопоняк признала Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти, а также в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у блогера нашли «шпионскую» ручку с видеокамерой).
Напомним, что сторона обвинения просила приговорить Соколовского к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, так как только в колонии он сможет исправиться.
Напомним, Руслан Соколовский был арестован в сентябре 2016 года после публикации видеозаписи, на которой он играет на смартфоне в игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
По словам судьи, которая ссылается на результаты экспертизы, в своих роликах Соколовский представлял верующих как «больных, идиотов, не дружащих с головой».
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков назвал приговор Руслану Соколовскому «тягостным бредом».
«Условный срок Соколовскому, не совершавшему преступления, это лучше чем реальный срок Соколовскому, не совершавшему преступления», - прокомментировал приговор оппозиционер Алексей Навальный.