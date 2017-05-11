Рожай или плати!
Так называемый налог на малодетность, недавно представленный президенту, что это – желание государства за наш счет вытащить многодетные семьи из нищеты или попытка решить демографический вопрос методом «кнута»?
С каждого по малодетности?
Зачинщик очередной демографической революции, директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, отправляя проект закона «О статусе многодетных семей», очень правильно заметил, что на сегодняшний день в России 6,5% семей являются многодетными. В таких семьях воспитываются 20% всех детей в стране, и что таким семьям надо всячески помогать.
Спору нет – помогать необходимо. И даже кто это должен делать, казалось бы, тоже без вопросов. Проект закона отправлен главе государства – государственным структурам изыскивать резервы и возможности.
Однако, господин Крупнов удивил и обескуражил абсолютно всех. Оказывается, увеличивать благосостояние семей с большим количеством детей должны семьи с одним ребенком. Вроде бы как сосед приходит к соседу и говорит: «Слушай, у меня один, а у тебя семеро по лавкам – давай я тебе буду свою зарплату отдавать, а мы на зарплату жены проживем, тебе ведь нужней».
Как и кто будет взимать новый налог? Ну, здесь у наших чиновников есть проверенный ход – создание фонда, очередной черной дыры, куда миллиарды, как в одно ухо залетают, а в другое… вылетают, но уже более жиденько. Остальное – где-то в осадке (или в чьем-то остатке).
Этот фонд предполагается окрестить Фонд будущего, с приставкой специальный государственный, куда помимо федеральных, региональных и нефтегазовых денежек предположительно будут поступать средства, собранные с «налога в пользу будущего». Каково – ах? Конечно, наши чиновники горазды на всякие витиеватые законотворческие приколы – но так зашифровать название налога до господина Крупнова, пожалуй, редко кому удавалось. Наверное, стоит и другим госструктурам подумать о том, как под завуалированным предлогом пособирать денежек с простых россиян. Например, Минтруда мог бы ввести налог под названием «В пользу мира, труда и мая», Минобороны – «В пользу светлого неба над нашей головой», а Минздрав – «В пользу культуры поведения при нахождении в очередях». А потом в очередной раз выясняется, что под ширмой таких вот мудреных фондов покупаются «дачи» на Рублевке, лимузины ценой в пару квартир, чьи-то дети едут учиться в Лондон, а тайные счета в оффшоре позволяют декларации о доходах быть едва ли не скромней учительской.
Но самое интересное в нашей истории, что в этом же законопроекте господин Крупнов предлагает увеличить ежемесячные пособия для многодетных семей – то есть, по сути, противоречит сам себе, предлагая сначала «с миру по нитку» за счет новых налогов и сборов собрать, а после говорит, что все-таки государство должно
Другое дело, что между строк здесь можно прочитать «или-или» - или можно напрячь государство на увеличение пособий или те же с миру по нитке. В силу, мягко скажем, нестабильности в экономике значительное увеличение выплат из госбюджета на фоне, к примеру, того, что минимальный размер оплаты труда до сих пор ниже величины прожиточного минимума, видится занятием бесперспективным.
Да и другие примеры помощи государства многодетным семьям тоже далеки от идеала. Тот же закон, по которому семьям бесплатно предоставляются земельные участки под строительство, отдан на откуп чиновникам на местах, которым невыгодно отдавать хорошие земельные куски просто так (как будто свои личные отдают), держа в уме, что сюда может придти богатый застройщик с серьезным предложением, от которого «нельзя будет отказаться». В итоге – тысячи многодетных семей по всей стране получают участки на свалках, болотах и прочих удаленных от цивилизации местах, где ни построить, ни после жить нельзя.
Так что, вместо новых законов там, в верхах, стоит, пожалуй, подкорректировать многие из законов прежних – слишком уж в них много лазеек для чиновников, и слишком мало прав для тех, под кого они писаны.
Говоря же о возможной величине налога, господин Крупнов всех «успокоил»: «Речь не идет о том, чтобы отнимать последнее у граждан»…
Спасибо барин – не дашь с голоду помереть. Про «не отминать последнее» когда-то в нашей истории уже было. Двадцатые-тридцатые годы прошлого века – когда скот со двора в колхозное поле уводили, когда наличие одной коровы считали на количество «голов» в семье, когда картошку в подполах искали… Тогда государство за счет бедных спасало нищих – повторяем историю? Кровавую, надо сказать, историю…
Думай, что предлагаешь!
Дурацкий, по иному и не назовешь, законопроект, уже прокомментировали многие известные люди. «Налог на малодетных станет вредным репрессивным механизмом — введение такого налога будет выглядеть не как стимулирующая мера, а как наказание за отсутствие детей». - заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), удивляясь, «откуда у нас всё время желание наказывать, заставлять, понуждать, какие-то репрессивные механизмы применять?».
Член Совфеда Елена Мизулина назвала предложенные Крупновым меры «ошибочными и вредными». Поддержка одних категорий населения за счет дискриминации других видится Мизулиной провокацией.
А директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский назвал инициативу «абсолютно безнравственной».
Говорят о новом законопроекте не только политики, но и простые россияне.
«Мы все граждане своей страны – просто кто-то живет лучше, кто-то хуже. Многие из тех, кто живет неплохо, добились относительного достатка, «сэкономив» на количестве детей в своей семье – но эти люди так же любят детей, но боясь бедности, побоялись позволить себе двух-трех, хотя, возможно, и мечтали об этом, а другие родили пятерых и не справились – подайте на пропитание. Почему же первые должны часть своего заработка отдавать другим?» - это Андрей Куприянов из Тулы, который вместе с женой воспитывают одного мальчишку и в силу неопределенности «завтрашнего дня» второго заводить боятся.
Насильно многодетен не будешь
Если вновь вспомнить историю, в СССР правительство при помощи налогов уже пыталось решить демографическую проблему. Но «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года был мерой крайне вынужденной: во-первых, нужно было хоть как-то компенсировать огромные военные потери в живой силе, во-вторых, на тот момент проигрывавшей в войне стране любая копейка была не лишней – тем более, никто тогда и не роптал против новых налогов – большая часть страны работала по 12-14 часов за кусок хлеба и просто «за Сталина».
В том или ином виде налог просуществовал до января 1992-го и канул в лету вместе с «союзом», по большому счету никак не повлияв на ряд демографических взрывов в нашей стране, таких, как послевоенные годы, когда мужики возвратились с войны, и комсомольские стройки, куда ехала молодежь, одновременно с новыми городами создавая и новые семьи.
В наше время есть масса причин, по которым в семье пока нет детей или растет один. К примеру, он и она, обоим по двадцать, оба студенты – с одной стороны хочется пожить для себя, и это никаким законом не запрещается, с другой – они еще по существу дети и им самим помогать надо со стороны их родителей, тем более, если все-таки малыш появится. Куда второго, третьего? Или что – ввести закон, по которому жениться во столько-то, рожать во столько-то, и вообще ходить строем и с песнями?
Да что там молодые и несмышленые. Вот семья Шишкиных из Брянска. Ольге 29, Сергею 31, сыну Игорю 9 – живут в полуторке, доставшейся от матери Сергея, и это большое счастье. У многих и того нет. Коммуналка съедает в районе 3-4 тысяч в месяц в зависимости от сезона, на еду без оглядки на всякие там потребительские корзины пятнашка уходит смело – и при том, что не шикуют – все только необходимое. Одежда, обувь, школа, дорога на работу и с нее, кредит за холодильник – еще десятка, и это если, к примеру, 1 сентября не подходит – там уже другие расходы.
При 23 тысячах водителя Сергея и 14 тысячах воспитательницы детсада Ольги (и нескольких сотнях от государства на сына) отложить 5-8 тысяч на «покупку» или «море» удается, если не происходит никаких форс-мажоров – таких, как поломка рабочей машины Сергея, на время переведенного в слесаря на «голую ставку» или похороны матери Ольги, тоже обошедшие в «копеечку».
Сергей и Ольга любят детишек – и с удовольствием бы завели себе «детский сад». Но, во-первых, жилплощадь не позволяет, а иных перспектив никаких, во-вторых, семейный бюджет одного ребенка вытягивает в «ноль», а порой и в «минус», в-третьих, их пугает неопределенность завтрашнего дня – сегодня одни законы, завтра другие. Да, есть маткапитал, есть какие-то иные льготы – но на маткапитал ребенка не воспитаешь, пока он взрослым не станет, а льготы… Придет новая «метла» в старый кабинет, метнет по новому – и нет льгот. А ты с тремя, четырьмя детьми на руках…
Ольга слышала про новый проект введения налога на малодетность. Но, в любом случае, рожать второго не собирается – воспитывать ребенка трудней и дороже, чем платить за его отсутствие, уверена она. «Для того, что мы с Сергеем, нормальные любящие детей люди, решились на второго и на третьего – это должны быть не карательно-принудительные меры, а реальная поддержка государства, причем, не сиюминутная – а рассчитанная на длительную перспективу, чтобы люди знали – ни завтра, ни послезавтра ничего в худшую сторону не изменится» - подводит итог свои соображениям по поводу проекта господина Крупнова простая россиянка Ольга Шишкина.
Ей вторят и известные в политическом бомонде фигуры. Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов уверен, что налог на малодетность не окажет заметного влияния на демографическую ситуацию в России. По его мнению, рождаемость обусловлена социальными факторами — проблемами с детскими садами, сложностями с транспортной доступностью школ и так далее и никакими фискальными методами ее не подтолкнешь.
«Поднять ребенка вообще стоит довольно дорого. Проблема — в нашей бедности и маленьких зарплатах. Поэтому семьи не хотят обзаводиться еще одним ребенком, а некоторые вообще предпочитают долгое время обходиться без детей», — отметил замглавы фракции «Справедливая Россия». – «В связи с этим попытки стимулировать рождаемость с помощью налога на малодетность вряд ли дадут результат, «поскольку перечисленные причины более весомые, чем налог». «Демографическую проблему нужно решать путем стимулирования рождаемости. Материнский капитал показывает свою эффективность. Нужно думать над другими способами стимулирования», — заключил Емельянов.
А так же уже нами упомянутый директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский просто по человечески удивлен появлению на свет этого проекта: «Как вы себе это представляете на практике? Человек не хотел иметь детей, его напугали введением налога, и он бросился рожать. Чистой воды идиотизм. Во всяком случае, ни научного, ни здравого смысла в этой идее нет, и на демографические показатели это точно позитивно не повлияет». Он также подчеркнул, что «нельзя брать налог с того, чего нет и, в конце концов, в нашей Конституции не закреплена обязанность каждой женщины иметь детей», — сказал эксперт. Вместе с тем Анатолий Вишневский отметил, что доходы людей не влияют на демографию: «Бедные у нас тоже активно рожают. Низкие доходы не являются препятствием для этого».
Эти слова подтверждает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, просто приведший в пример Северный Кавказ, где республики с не очень высоким уровнем жизни имеют куда более высокие показатели рождаемости, нежели более благополучные регионы.
Предпосылка к социальному взрыву
То, что проект по налогу на малодетность, как минимум, не продуман до мелочей, говорят многие специалисты. Об опасности превращения решения демографического вопроса в бизнес с коррупционной подоплекой говорит политолог Максим Жаров, считая, что реализация предложенного проекта рискует привести к появлению многочисленных попыток граждан зарегистрировать фиктивные многодетные семьи, когда люди, например, начнут заниматься массовым усыновлением детей, в основе которого может лежать только финансовый интерес, что в свою очередь обернется полной дискредитацией института многодетной семьи в целом.
Президент Института проблем гражданского общества Мария Слободская называет вещи своими именами: «Это совершенно глупый налог, какое-то чудовищное предложение. Социально-экономическая обстановка, падение уровня жизни не способствуют тому, чтобы ответственные люди рожали много детей. Наказывать их за такое поведение — полный абсурд!».
Правозащитница отметила, что надо думать не только о количестве, но и о качестве рождаемых: «Человек, который серьезно подходит к вопросу продолжения рода, сто раз подумает — есть ли у него возможность содержать одного или двух детей, учить и лечить их. Это разумный подход, и не надо с этим бороться».
А заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель приводит пример потенциального не только социального, но в перспективе и межнационального конфликта: «Русский мужик с одним ребенком не будет понимать, почему он должен платить за человека из региона Кавказа с пятью детьми, где такое количество нормально».
Да что там Кавказ – соседи станут врагами. Марина Лайкова из Калуги приводит еще более простой пример из своей жизни: «У нас с мужем один ребенок, живем неплохо – но только потому, что вкалываем, как лошади. В нашем подъезде живет семья с шестью детьми – живут не то, что впроголодь, но бедненько. Они получают пособия на детей – может, поэтому особенно не думают о заработке. Глава семьи то где-то на базе сторожем работал, то в ЖЭК дворником устраивался, а она все с детьми сидит.
Это я не в укор им – мы с ними почти дружим. Даже иногда что-то из старой детской одежды отдаем. Но если с нас начнут брать налог, и нам, к примеру, именно этих денег не хватит, чтобы купить сыну новую куртку, а у их детей вдруг откуда ни возьмись появятся обновки, я буду знать, что те вещи куплены за деньги, отнятые государством у нашего ребенка. Я человек не злой и не завистливый – но в этом случае нашими друзьями они, скорее всего, уже не будут».
Что сказать, пожалуй, предложенный законопроект по своей необдуманности и примитивности пальму первенства уступит разве что сказанному каким-то юмористом, предложившим демографический взрыв устроить при помощи частых отключений электричества. Но ведь человек, представивший свой проект самому Путину, чиновник высокого ранга – а вовсе не юморист. Или юморист?