Руководство «дочки» РЖД отчитало проводников за недостаточный патриотизм в День Победы
Проводников российских поездов отчитали за недостаточный патриотизм во время празднования Дня Победы. Сотрудники «Федеральной пассажирской компании» («дочка» ОАО «РЖД»), в частности, получили замечания за отсутствие георгиевских ленточек
Проводников российских поездов отчитали за недостаточный патриотизм во время празднования Дня Победы. Сотрудники «Федеральной пассажирской компании» («дочка» ОАО «РЖД»), в частности, получили замечания за отсутствие георгиевских ленточек.
В ходе проведенной проверки было установлено, что у проводников пассажирских поездов отсутствовали георгиевские ленты и значки «9 мая». Кроме того, в вагонах поездов отсутствовала трансляция праздничного аудио- и видеоконтента.
Заместитель гендиректора АО «ФПК» Станислав Зотин поручил провести «разбор нарушений» с работниками поездных бригад, сообщает «Открытая Россия».
В «Российских железных дорогах» заявили, что не имеют информации о приказе г-на Зотина.
Отметим, что накануне празднования Дня Победы железнодорожные вокзалы, билетные кассы и интерьеры поездов были оформлены с использованием атрибутики 9 мая. Кроме того, в течение 10 дней на форме всех сотрудников «РЖД» должны быть георгиевские ленты и значки «9 мая».