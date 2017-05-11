МВД потратит 1,7 млрд рублей на покупку самолета с апартаментами для VIP-пассажира
Министерство внутренних дел России решило обзавестись собственным пассажирским самолетом. На сайте госзакупок ведомство разместило заявку на поставку самолета Ту-204-300 с интерьером бизнес-класса стоимостью 1,7 млрд рублей
Министерство внутренних дел России решило обзавестись собственным пассажирским самолетом. На сайте госзакупок ведомство разместило заявку на поставку самолета Ту-204-300 стоимостью 1,7 млрд рублей.
В тендерной документации отмечается, что воздушное судно предназначено для перевозки служебных пассажиров по России, а также странам ближнего и дальнего зарубежья.
Самолет должен быть рассчитан на 55 пассажиров, а также должен включать в себя три салона и три вестибюля.
В первом салоне разместятся апартаменты «главного пассажира», четыре кресла повышенной комфортности и два откидных стола. В апартаментах VIP-пассажира должны быть спальня с кроватью, гардероб, туалет и рабочий кабинет с трехместным диваном.
Второй салон должен быть оснащен двумя большими стационарными столами для переговоров, тремя креслами повышенной комфортности и пятиместным диваном.
В третьем салоне должны быть места бизнес- и эконом-класса.