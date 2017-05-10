Фонд виолончелиста и друга Путина сократил расходы в 4 раза
Фонд «Талант и успех», которым руководит близкий друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, опубликовал отчет о своей деятельности. Согласно отчету, фонд Ролдугина за последний год сократил свои расходы в четыре раза
Фонд «Талант и успех», которым руководит близкий друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, опубликовал отчет о своей деятельности. Согласно отчету, фонд Ролдугина за последний год сократил свои расходы в четыре раза. Пожертвования в фонд «Талант и успех» снизились в 9 раз.
В 2016 году фонд Сергея Ролдугина потратил около 2,6 млрд рублей, что в четыре раза меньше по сравнению с 2015 годом. Тогда фонд израсходовал 9,8 млрд рублей.
Большую часть расходов фонда «Талант и успех» (986 млн рублей) составила подготовка детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и естественно-научного образования. Из этих 986 млн рублей фонд получил от государства 819 млн рублей.
614 млн рублей фонд выделил на строительство новых объектов, 287 млн рублей были потрачены на содержание и эксплуатацию зданий, а 196,6 млн рублей фонд выдал другим организациям в качестве президентских грантов.
В 2016 году «Талант и успех» получил в качестве пожертвований от организаций и физических лиц 1,3 млрд рублей. Из них 1,15 млрд рублей поступили от государства, а 140 млн рублей фонд заработал сам.
Фонд «Талант и успех» был основан в 2014 году. В попечительский совет фонда входят Владимир Путин, помощники президента Андрей Фурсенко и Игорь Левитин, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Дмитрий Козак и Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский.
Сергей Ролдугин стал широко известен после утечки информации о панамских оффшорах. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), виолончелист и друг российского президента был собственником нескольких офшорных компаний, которые были получателями сотен миллионов долларов.