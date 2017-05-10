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10 мая 15:40

Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов

Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов будущего летнего сезона. Рейтинг курортов составлен на основании данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей

Фото: partner-tour.ru

Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов будущего летнего сезона. Рейтинг курортов составлен на основании данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей.

Как показало исследование, проведенное агентством «ТурСтат», на Сочи в настоящее время приходится наиболее число бронирований. При этом средняя стоимость проживания во «всероссийской здравнице» составит 3,2 тысячи рублей в сутки.

На втором месте по популярности оказалась Анапа. В этом городе средняя стоимость проживания составляет 2,9 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров рейтинга самых популярных курортов Геленджик, где средняя стоимость проживания оценивается в 2,8 тысячи рублей.

В первую десятку также вошли Ялта, Евпатория, Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Дешевле всего жилье этим летом обойдется в Ейске и Евпатории (примерно 2 тысячи рублей в сутки), сообщает «Лента.ру».

Теги: Отдыхаем в России
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