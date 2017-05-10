Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов
Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов будущего летнего сезона. Рейтинг курортов составлен на основании данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей
Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов будущего летнего сезона. Рейтинг курортов составлен на основании данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей.
Как показало исследование, проведенное агентством «ТурСтат», на Сочи в настоящее время приходится наиболее число бронирований. При этом средняя стоимость проживания во «всероссийской здравнице» составит 3,2 тысячи рублей в сутки.
На втором месте по популярности оказалась Анапа. В этом городе средняя стоимость проживания составляет 2,9 тысячи рублей.
Замыкает тройку лидеров рейтинга самых популярных курортов Геленджик, где средняя стоимость проживания оценивается в 2,8 тысячи рублей.
В первую десятку также вошли Ялта, Евпатория, Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.
Дешевле всего жилье этим летом обойдется в Ейске и Евпатории (примерно 2 тысячи рублей в сутки), сообщает «Лента.ру».