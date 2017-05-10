В Омской области дорожную яму отремонтировали осколками мемориала участникам ВОВ
В Омской области проводится проверка по факту ремонта дорожной ямы осколками мемориальной плиты с именами погибших участников Великой Отечественной войны.
В Омской области проводится проверка по факту ремонта дорожной ямы осколками мемориальной плиты с именами погибших участников Великой Отечественной войны. По данным СМИ, таким способом была отремонтирована дорога в поселке Кормиловка.
В прокуратуре Омской области сообщили, что осенью 2016 года муниципальные власти ремонтировали мемориал памяти участников ВОВ. В ходе ремонта были установлены новые плиты с фамилиями бойцов, а старые увезли на хранение в МУП «Жилищник». В настоящее время следователи проверяют, кто отдал распоряжение отремонтировать яму осколками мемориальной плиты.
В районной администрации назвали фотографии с осколками мемориальной плиты в дорожной яме провокацией. По словам чиновников, никаких обломков в яме на самом деле не было.
Отметим, что фотографии дорожной ямы, засыпанной осколками мемориала, появились накануне в группах социальной сети «ВКонтакте».
Депутат местной думы Хатим Валитов заявил порталу «Супер Омск», что выемкой фрагментов памятника из ямы занималась полиция. Он достал оттуда один из оставшихся осколков и принес его в районный совет.