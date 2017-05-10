В России запретили митинги на время проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018
В России вводятся ограничения на проведение митингов, шествий и других массовых мероприятий на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин
В России вводятся ограничения на проведение митингов, шествий и других массовых мероприятий на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Особый порядок проведения публичных мероприятий вводится с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае, а с 25 мая по 25 июля 2018 года в этих же регионах и дополнительно в Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Мордовии.
Согласно президентскому указу, все митинги, шествия, демонстрации и другие акции, несвязанные со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ России.
Кроме того, в городах, которые примут у себя матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, вводится особый порядок временной регистрации. По новым правилам, все приезжающие в эти города должны встать на учет в течение трех дней (обычно - 90 дней).
Аналогичные ограничения вводились российским властями во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Отметим, что оппозиционер Алексей Навальный и его соратники планировали провести акцию протеста 12 июня текущего года в Москве и других городах страны. Таким образом, власти могут отказать в проведении мероприятия, сославшись на указ президента.