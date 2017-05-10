Депутат Госдумы от ЛДПР погиб во время отдыха в Израиле
Депутат Государственной думы России Василий Тарасюк погиб во время отдыха в Израиле. Информацию о кончине народного избранника подтвердили во фракции ЛДПР, в которой состоял Тарасюк
Депутат Государственной думы России Василий Тарасюк погиб во время отдыха в Израиле. Информацию о кончине народного избранника подтвердили во фракции ЛДПР, в которой состоял Тарасюк, сообщает Znak.com.
В ЛДПР рассказали, что Василий Тарасюк погиб 6 мая, однако информации об обстоятельствах его гибели пока получить не удалось.
Напомним, на майских праздниках посольство России в Израиле сообщило о гибели российского туриста во время купания в Мертвом море. В посольстве имени погибшего не сообщили. Известно только, что погибшему было примерно 67 лет. Вполне возможно, что погибшим туристом оказался депутат Госдумы.
По данным израильских СМИ, мужчина лежал без сознания и пульса на пляже. Спасатели и врачи пытались реанимировать туриста, однако их попытки не увенчались успехом.
Депутат Василий Тарасюк избрался в Госдуму седьмого созыва по федеральному списку ЛДПР. В парламент прошлых созывов он избирался от региональных групп Югры и Ямала.