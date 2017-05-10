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10 мая 08:22

Бездетных граждан и семьи с одним ребенком обяжут платить специальный налог

Российские власти не оставляют попыток повысить рождаемость в стране за счет введения денежных санкций. Ранее в Мосгордуме уже предлагали ввести специальный налог для бездетных граждан, а теперь очередь дошла и до малодетных россиян

Российские власти не оставляют попыток повысить рождаемость в стране за счет введения денежных санкций. Ранее в Мосгордуме уже предлагали ввести специальный налог для бездетных граждан, а теперь очередь дошла и до малодетных россиян. Собранные с бездетных и малодетных граждан деньги предлагается направить на поддержку многодетных семей.

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отметил, что на сегодняшний день в России 6,5% семей являются многодетными. В таких семьях воспитываются 20% всех детей в стране. Крупнов считает, что для многодетных семей необходимо предусмотреть  приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу. Соответствующее положение закреплено в проекте закона «О статусе многодетных семей», который был направлен президенту России Владимиру Путину.

Юрий Крупнов рассказал «Известиям», что многодетные семьи предлагается разделить на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Это позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными.

Законопроект предлагает установить ежемесячные денежные выплаты в размере 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч – для семей с пятью–семью и 100 тысяч рублей – для семей с 8 и более детей.

С целью поддержки многодетных россиян предлагается создать специальный государственный фонд - Фонд будущего. Он будет формироваться из средств федерального (0,01%) и региональных бюджетов (0,5%), отчислений от продажи сырьевых ресурсов (2%) и «налога в пользу будущего» (1%).

В документе также говорится о наделении многодетных граждан правом на получение земельного участка с коммуникациями, а также введении налога на малодетность. Предполагается, что такой налог будут платить семьи без детей (не по медицинским показаниям) и семьи с одним ребенком. Размер налога пока не определен.

Эксперты, впрочем, высказались против так называемого налога на бездетность или малодетность. Они считают, что вместо введения санкций в отношении бездетных граждан власти могли бы решать жилищные проблемы многодетных. Практика показывает, что такая мера является намного эффективней разного рода «карательных» инициатив.

Отметим, что политики и общественные деятели уже не в первый раз предлагают ввести налог для россиян, которые по разным причинам отказываются обзаводиться потомством. Ранее зампред Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести налог на бездетность, который можно было бы направить на поддержку многодетных семей.

Чиновник позднее пояснил, что такой налог планируется ввести только для обеспеченных граждан, которые не имеют детей.

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