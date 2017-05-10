В московских домах пока не будут отключать горячую воду из-за холодной погоды
Московские власти перенесли дату начала отключения горячего водоснабжения с 10 на 15 мая. Такое решение было принято в связи с установившейся в столичном регионе холодной погодой
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Московские власти перенесли дату начала отключения горячего водоснабжения с 10 на 15 мая. Такое решение было принято в связи с установившейся в столичном регионе холодной погодой.
«В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая», - сообщил вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что москвичи могут узнать точную дату отключения горячей воды в своем доме на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Срок отключения горячей воды на время проведения профилактических работ не должен превышать 10 дней.