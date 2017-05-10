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10 мая 00:07

В Сочи построят ипподром на 5 тысяч зрителей. Местные жители опасаются сноса своих домов

Администрация Сочи подписала договор на строительство в Адлерском районе многофункционального туристско-спортивного комплекса с ипподромом на 5 тысяч зрителей, крытым манежем и парковкой на 1000 мест

Фото: arch-sochi.ru

Администрация Сочи подписала договор на строительство в Адлерском районе многофункционального туристско-спортивного комплекса с ипподромом на 5 тысяч зрителей, крытым манежем и парковкой на 1000 мест. Рядом с ипподромом также планируется строительство гостиничного комплекса и туристической деревни.

Стоимость проекта составляет 5,8 млрд рублей. Сама стройка развернется на землях бывшего совхоза «Россия», которое является государственным унитарным сельскохозяйственным предприятием.

По данным Центра управления расследованиями (ЦУР), инвестором строительства ипподрома является компания «Спро». Ее единственным владельцем является Эль-Абуди Хусейн Мухаммед Хусейн. Другого бизнеса в России у него нет. Гендиректором «Спро» является супруга бизнесмена Елена Студеникина.

Дизайнером проекта является сочинский архитектор Сергей Демидов. Он же является владельцем и директором ООО «Сергей Демидов-Дизайн». ЦУР отмечает, что Демидов, разрабатывавший концепцию проекта со сложнейшей инфраструктурой, скорее является 3D-художником и дизайнером интерьеров. Значительная часть его работ - это проекты зданий недавно обанкротившегося сочинского застройщика СМУ-3.

Между тем, жители Сочи бьют тревогу и говорят о том, то ипподром планируют построить на месте жилого поселка. Председатель ТОС «Псоу» Наталья Калиновская рассказала «Открытой России», что местные жители напуганы перспективой нового строительства. Она также отметила, что свободных земель в Адлерском районе почти не осталось, а значит стройку разместят на месте жилых домов.

«Нас никто не спросил, никаких общественных обсуждений не проводилось. Привыкли делать все кулуарно. И сейчас, после того как было объявлено о подписании соглашения, на наши вопросы ответить никто не может. Где конкретно собираются все это строить? Что значит «на землях совхоза «Россия»»? Имеется ввиду наш поселок или предприятие? Власти города избегают наших вопросов», - возмущается Наталья Калиновская.

Калиновская обратилась к властям города, в общественный экологический совет при губернаторе Краснодарского края за разъяснениями, но пока чиновники на ее вопросы не ответили.

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