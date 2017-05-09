Акция «Бессмертный полк» в Москве собрала 750 тысяч участников
В Москве и других городах страны 9 мая в День Победы прошла акция «Бессмертный полк». В столице шествие, во время которого люди несут фотопортреты своих родственников-фронтовиков, стартовало от станции метро «Динамо»
В Москве и других городах страны 9 мая в День Победы прошла акция «Бессмертный полк». В столице шествие, во время которого люди несут фотопортреты своих родственников-фронтовиков, стартовало от станции метро «Динамо».
«Бессмертный полк» прошел по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, улице Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее колонна распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.
В акции принял участие президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика, а также другие видные политические деятели.
По данным московской полиции, в шествии приняли участие около 750 тысяч человек.
Акция «Бессмертный полк» прошла в некоторых городах Белоруссии, Австрии, Великобритании, Сербии, Греции, Испании и Германии.
Мероприятие также состоялось на Донбассе. Там участники акции несли портреты не только участников Великой Отечественной войны, но и погибших полевых командиров Донецкой народной республики - Моторолы и Гиви. Портрет Моторолы нес в руках председатель совета министров ДНР Александр Захарченко.
Власти ДНР отметили, что погибшие в ЛНР и ДНР тоже боролись с нацизмом, поэтому их портреты в «Бессмертном полку» вполне уместны.