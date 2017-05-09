В Москве состоялся Парад Победы. Авиационную часть отменили из-за плохой погоды
Военный парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, а командовал войсками главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник российской армии Олег Салютов
В Москве на Красной площади завершился военный парад, приуроченный к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Отметим, что в этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями была отменена авиационная часть Парада Победы.
Военный парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, а командовал войсками главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник российской армии Олег Салютов.
Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих. Затем на Красную площадь вынесли флаг России и Знамя Победы, а командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков доложил Шойгу, что войска построены. Два военачальника на легковых автомобилях ЗИЛ объехали парадный строй.
Сергей Шойгу на автомобиле направился к центральной трибуне и доложил о готовности войск к параду президенту РФ, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
Затем была объявлена минута молчания, по окончании которой президент поздравил всех с праздником. После выступления главы государства началось торжественное шествие войск.
В Параде Победы принимали участие почти 10 тысяч человек и 114 единиц военной техники. В этом году в военном параде впервые приняла участие арктическая техника.
Впервые за многие годы была отменена авиационная часть Парада Победы. В Минобороны сообщили, что такое решение было принято из-за плохой погоды. В ведомстве отметили, что задействованные для участия в Параде Победы самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.
Предполагалось, что облака в Москве разгонят специальными средствами. На разгон из бюджета было выделено 98 млн рублей, однако авиационную часть парада все же пришлось отменить.
В воздушной части парада должны были быть представлены 72 самолета и вертолета Воздушно-космических сил (ВКС). Открыть воздушный строй должен был самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8.