Власти Москвы в рамках реновации снесли усадьбу Неклюдовой 19 века
Усадьба Неклюдовой является исторически ценным градоформирующим объектом. В «Архнадзоре» сообщили, что здание не может быть снесено, однако в субботу, 6 мая, экскаваторы приступили к сносу объекта
Московские власти в рамках программы реновации жилищного фонда снесли знаменитую усадьбу Неклюдовой 19 века. О сносе усадьбы сообщило движение «Архнадзор».
Усадьба Неклюдовой является исторически ценным градоформирующим объектом. В «Архнадзоре» сообщили, что здание не может быть снесено, однако в субботу, 6 мая, экскаваторы приступили к сносу объекта.
Издание The Village со ссылкой на «Архнадзор» сообщает, что снос производился «в режиме военной операции». Движение транспорта в районе Малой Бронной было перекрыто, на месте дежурили бойцы Росгвардии.
Очевидцы сообщили, что полицейские задержали местного жителя, который своим автомобилем пытался перекрыть дорогу строительной технике.
Активистка Елена Ткач назвала снос особняка «наглым и откровенным преступлением».
В «Архнадзоре» отметили, что московские власти приняли решение о сносе усадьбы, не смотря протесты и обращения местных жителей и муниципальных депутатов.
В пресс-службе Мосгорнаследия «Интерфаксу» сообщили, что усадьба Неклюдовой более не входит в список объектов культурного наследия. Теперь в документах усадьба фигурирует как здание 1969 года постройки, подлежащее реновации. По предварительным данным, на месте особняка планируется строительство здания высотой 33 метра.