В Москве прошла акция в память о событиях на Болотной площади 2012 года
В Москве в субботу, 6 мая, прошла согласованная с властями акция в память о событиях на Болотной площади 2012 года. Мероприятие состоялось на проспекте Сахарова
В Москве в субботу, 6 мая, прошла согласованная с властями акция в память о событиях на Болотной площади 2012 года. Мероприятие состоялось на проспекте Сахарова.
По данным московской полиции, в митинге приняли участие около тысячи человек. Перед началом акции сотрудники полиции сорвали со сцены плакаты с надписями про президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.
По данным телеканала «Дождь», на заднике сцены было написано «Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова». Полицейские заявили, что данные надписи не соответствуют тематике митинга.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает о задержании трех активистов, которые держали плакаты в поддержку фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. Одна из задержанных Мария Рябикова уточнила, что некоторые «просто сидели на скамейке на площади».
Акция на проспекте Сахарова посвящена пятилетней годовщине событий на Болотной площади, когда оппозиционное шествие переросло в столкновения с правоохранительными органами. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали более 30 человек.