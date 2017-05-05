Стоимость свидания в Москве эксперты оценили в 77 долларов
Стоимость свидания в Москве оценили в 77 долларов (около 4 тысяч рублей). С таким показателем российская столица заняла 35 место в мировом рейтинге, составленном экспертами Deutsche Bank
Стоимость свидания в Москве оценили в 77 долларов (около 4 тысяч рублей). С таким показателем российская столица заняла 35 место в мировом рейтинге, составленном экспертами Deutsche Bank.
В стоимость свидания эксперты включили затраты на поездки на такси, ужин или обед на две персоны, безалкогольные напитки, два билета в кино и пару бокалов пива.
На самое дорогое свидание можно сходить в Цюрихе. В швейцарской столице кавалеру придется в среднем выложить 196 долларов.
«Наш совет тем, кто в Цюрихе — или рано женитесь, или более внимательно отнеситесь к выбору партнеров для свиданий вслепую», - отметили аналитики.
На втором месте по дороговизне свидания оказался норвежский Осло (167 долларов), а на третьем – японский Токио (163 долларов). В Копенгагене свидание обойдется в 154 доллара, а в Стокгольме в 146 долларов.
«В этих пяти городах еще и самые дорогие парикмахерские, так что инвестиции в подготовку к свиданию там тоже серьезные», - отметили аналитики.
Самые дешевые свидания организовать можно в городах Юго-Восточной Азии. В Маниле романтическое свидание обойдется в 39 долларов, в Джакарте – в 42доллара, в Куала-Лумпуре – 44 долларов.