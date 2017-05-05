Правительство упростит порядок подачи заявлений о регистрации брака
Российские власти решили упростить процедуру вступления в брак. Теперь подать заявление в ЗАГС станет проще, а кроме того, будущие молодожены смогут выбирать удобную для себя дату свадьбы в течение года с момента подачи заявления
Российские власти решили упростить процедуру вступления в брак. Теперь подать заявление в ЗАГС станет проще, а кроме того, будущие молодожены смогут выбирать удобную для себя дату свадьбы в течение года с момента подачи заявления.
Соответствующий законопроект подготовило Министерство связи и коммуникаций. В случае одобрения парламентом и президентом закон начнет действовать с 2018 года.
Минкомсвязи предлагает предоставить брачующимся возможность самостоятельно выбирать дату регистрации, но не ранее одного месяца и не позднее одного года со дня подачи заявления. Выбрать удобную для себя дату женихи и невесты смогут с помощью государственной информационной системы «Единый государственный реестр актов гражданского состояния».
Сейчас регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления, а при наличии уважительных причин, например, беременности невесты, в течение двух месяцев, сообщает РБК.
В Минкомсвязи отметили, что такие правила создают возможности для коррупции из-за «значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату».