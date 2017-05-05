Минспорта просит упростить ввоз шампанского в Россию ради ЧМ-2018
Министерство спорта России обратилось в правительство с просьбой упростить правила ввоза шампанских вин. Просьба Минспорта связана с проведением в России чемпионата мира по футболу
Министерство спорта России обратилось в правительство с просьбой упростить правила ввоза шампанских вин. Просьба Минспорта связана с проведением в России чемпионата мира по футболу.
В спортивном ведомстве отметили, что для организации и проведения мероприятий в рамках мундиаля потребуется ввозить шампанское от иностранных спонсоров. В ФИФА предупредили, что импортное шампанское не может быть замещено напитком российского производства.
Предполагается, что игристые вина для мероприятий ФИФА будут освобождены от регистрации в ЕГАИС и акцизной маркировки, а также от требований для получения лицензий на оборот алкоголя, сообщает RNS.
Ранее правительство ввело ввозные льготы на товары для ЧМ-2018, однако они не распространяются на подакцизные товары, в том числе, алкоголь.
Чемпионат мира по футболу 2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.