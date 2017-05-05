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05 мая 00:03

Кремль потребовал найти обидчиков Навального, но подозреваемых даже не допросили

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на Алексея Навального, в результате которого он получил химический ожог глаза. Напомним, 27 апреля неизвестный плеснул оппозиционеру в лицо зеленкой

Фото: myaltai.com

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на Алексея Навального, в результате которого он получил химический ожог глаза. Напомним, 27 апреля неизвестный плеснул оппозиционеру в лицо зеленкой, однако полиция возбудила дело по статье «Побои».

Дело о нападении на Алексея Навального ведет управление дознания Главного управления МВД по Москве. Источник газеты «Ведомости» сообщил, что расследования нападения на Алексея Навального, а также нападения на активистку «Яблока» Наталью Федорову и блогера Илью Варламова контролируется «на самом высоком уровне».

Источник РБК в администрации президента заверил, что в Кремле заинтересованы в поимке преступников.

Стоит отметить, что сообщения о заинтересованности властей в поимке напавших на Алексея Навального злоумышленников расходятся с реальными действиями правоохранительных органов. Ранее соратники оппозиционера опубликовали видеозапись нападения и сами установили личности нападавшего и сообщника. По данным соратников Навального речь идет об активистах радикального движения SERB, однако полицейские до сих пор их не допросили.

В этой связи Алексей Навальный намерен подать жалобу на бездействие силовых ведомств. «Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. Фамилия везде, фото. Журналисты по телефону разговаривают. И только полиция ничего не знает», - прокомментировал ход расследования оппозиционер.

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