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Общество
04 мая 10:57

В Екатеринбурге учеников младших классов вывели на акцию в память о трагедии в Одессе

Власти неоднократно критиковали оппозицию за «использование» на антикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта старшеклассников и студентов младших курсов. При этом сами чиновники активно привлекают на свои акции несовершеннолетних

Фото: Facebook/Илья Белоус

В Екатеринбурге учеников младших классов школы №20 привлекли к участию в акции памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года при пожаре погибли 58 человек.

Соорганизатор мероприятия Илья Белоус сообщил в Facebook, что идея привести третьеклашек на акцию принадлежит учителям школы №20. «Узнали об акции и решили провести такой выездной урок в воспитательном плане. Соответственно, они приехали, положили цветы, прочитали стихи про эту трагедию, сфотографировались и уехали», - рассказал Белоус.

И.о. директора школы № 20 Елена Елисеева отказалась комментировать акцию с участием учащихся младших классов. Она заявила, что этот вопрос лучше задать руководителю учебного заведения Татьяне Комаровой, которая выходит из отпуска 10 мая, сообщает портал Znak.com.

Акция в память о трагедии 2014 года в Одессе в Екатеринбурге проходила на площади Труда. Активисты расставили кубы с портретами и именами погибших в Доме профсоюзов противников государственного переворота на Украине и сторонников самоопределения Одесской области.

Отметим, что представители власти неоднократно критиковали оппозицию за «использование» на антикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта старшеклассников и студентов младших курсов. При этом сами чиновники активно привлекают на свои акции несовершеннолетних. Так, в Севастополе ученики младших классов станцевали танец с поклонами памятнику «вежливым людям», а в Барнауле школьникам предлагают прогулять уроки ради участия в пикетах «Единой России».

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