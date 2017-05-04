В Екатеринбурге учеников младших классов вывели на акцию в память о трагедии в Одессе
Власти неоднократно критиковали оппозицию за «использование» на антикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта старшеклассников и студентов младших курсов. При этом сами чиновники активно привлекают на свои акции несовершеннолетних
В Екатеринбурге учеников младших классов школы №20 привлекли к участию в акции памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года при пожаре погибли 58 человек.
Соорганизатор мероприятия Илья Белоус сообщил в Facebook, что идея привести третьеклашек на акцию принадлежит учителям школы №20. «Узнали об акции и решили провести такой выездной урок в воспитательном плане. Соответственно, они приехали, положили цветы, прочитали стихи про эту трагедию, сфотографировались и уехали», - рассказал Белоус.
И.о. директора школы № 20 Елена Елисеева отказалась комментировать акцию с участием учащихся младших классов. Она заявила, что этот вопрос лучше задать руководителю учебного заведения Татьяне Комаровой, которая выходит из отпуска 10 мая, сообщает портал Znak.com.
Акция в память о трагедии 2014 года в Одессе в Екатеринбурге проходила на площади Труда. Активисты расставили кубы с портретами и именами погибших в Доме профсоюзов противников государственного переворота на Украине и сторонников самоопределения Одесской области.
Отметим, что представители власти неоднократно критиковали оппозицию за «использование» на антикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта старшеклассников и студентов младших курсов. При этом сами чиновники активно привлекают на свои акции несовершеннолетних. Так, в Севастополе ученики младших классов станцевали танец с поклонами памятнику «вежливым людям», а в Барнауле школьникам предлагают прогулять уроки ради участия в пикетах «Единой России».