Российские пилоты пожаловались на произвол Росавиации в ICAO
Российские пилоты подали жалобу на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Летчики обвинили федеральное агентство в «произволе». Поводом для обращения стало аннулирование свидетельств сотен специалистов
Российские пилоты подали жалобу на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Летчики обвинили федеральное агентство в «произволе». Поводом для обращения стало аннулирование свидетельств сотен авиационных специалистов.
Российские пилоты и работники отрасли потребовали «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». В жалобе сообщается, что ведомство аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, при этом не объясняя причин или по-разному трактуя законы.
Пилоты опасаются, что Росавиация в ближайшее время может аннулировать еще тысячу свидетельств, сообщает «КоммерсантЪ».
В жолобе, поданной в ICAO, отмечается, что от действий Росавиации пострадали бывшие военные пилоты, штурманы и бортинженеры, а также частные пилоты, которые окончили негосударственные авиационные учебные центры (АУЦ).
Жалобщики подчеркнули, что Росавиация сама разрешила создавать АУЦ, их программы подготовки пилотов были одобрены властями, а полученные свидетельства после окончания центров соответствовали положениям ICAO и требованиям федеральных авиационных правил.
В Росавиации заявили, что все аннулированные свидетельства содержали неверные сведения о налетах. Медицинские справки также были подделаны.
В ведомстве заверили, что целью проверок является повышение безопасности полетов, подчеркнув, что в 2015-2016 годах увеличилось число происшествий в авиации общего назначения.
В свою очередь просят ICAO привлечь иностранных специалистов для независимой проверки Росавиации в организации первоначального обучения и выдачи пилотских свидетельств.