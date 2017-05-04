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04 мая 00:23

В Госдуме раскритиковали процедуру голосования по вопросу сноса хрущевок

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская назвала незаконным намерение властей причислять к сторонникам реновации тех, кто в голосовании не участвовал

Фото: mos7ya.ru

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская раскритиковала процедуру голосования по вопросу сноса жилых домов в Москве. Парламентарий назвала незаконным намерение властей причислять к сторонникам реновации тех собственников, которые не приняли участие в голосовании.

Ранее московская мэрия утвердила порядок голосования по сносу жилых домов, согласно которой если ни один из собственников квартиры не принял участия в голосовании, то такая квартира считается выступившей за реновацию.

Если часть собственников проголосовала, а часть нет, то учитываться будет позиция тех, кто отдал свой голос «за» или «против». Если же хозяева квартиры высказали разное мнение, результат определяется простым большинством голосов. При равном распределении голосов, результаты голосования учтены не будут.

«Это абсолютно незаконно. Это люди, которые не участвовали в голосовании, и только так это можно толковать, других вариантов быть не может. Это, что называется, хотелки некоторых чиновников в мэрии: побольше домов в эту программу включить. Я эти хотелки не поддерживаю. Надо все-таки стоять на законных правовых нормах и проводить опрос, как положено», - заявила по поводу процедуры голосования Галина Хованская в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее московские власти составили список из 4500 домов, которые попадают под программу реновации жилищного фонда. С 15 мая по 15 июня чиновники планируют провести голосование среди собственников квартир в этих домах с целью выяснить, согласны ли они на снос. При этом Государственная дума еще не приняла законопроект о реновации жилья в столице. Более того, парламент предложил отложить рассмотрение резонансного документа до июля.

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