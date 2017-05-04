Российские аэропорты ограничат работу в связи с репетициями и проведением Парада Победы
Аэропорты Москвы и ряда других городов в течение нескольких дней будут работать с ограничениями. Изменения в расписании работы связаны с репетицией и проведением Парада Победы
Аэропорты Москвы и ряда других городов в течение нескольких дней будут работать с ограничениями. Изменения в расписании работы воздушных гаваней связаны с репетицией и проведением Парада Победы.
В частности, ограничения коснутся аэропортов московского авиационного узла и аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.
В пресс-службе ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской федерации» сообщили, что московский аэропорт «Шереметьево» 4,7 и 9 мая не будет принимать и отправлять самолеты с 10.20 до 11.00 по московскому времени.
Аэропорт «Внуково» приостановит взлет и посадку самолетов с 10.30 до 11.10, а «Домодедово», «Раменское» и «Остафьево» - с 10.40 до 11.10.
Аэропорт Екатеринбурга 6 и 7 мая не будет принимать и отправлять самолеты с 10.10 до 10.50 по местному времени и 14.30 до 15.10. В День Победы работа аэропорта будет приостановлена с 10.10 до 10.50.
Ограничения в отправке и приеме самолетов также возможны в петербургском аэропорту «Пулково».
Ранее «Общая Газета» сообщала, что 3 мая в связи с репетицией авиационной части Парада Победы пассажирский самолет FlyDubai не смог совершить посадку в Екатеринбурге. Командир экипажа принял решение посадить самолет в Уфе.