Празднование Дня Победы обойдется бюджету в полмиллиарда рублей
Российские власти потратят на празднование Дня Победы в этом году полмиллиарда рублей из бюджета. В эту сумму входят перевозка военнослужащих на Парад Победы, топливо для военной техники, разгон облаков, праздничный концерт и салют
Российские власти потратят на празднование Дня Победы в этом году полмиллиарда рублей из бюджета. В эту сумму входят перевозка военнослужащих на Парад Победы, топливо для военной техники, разгон облаков, праздничный концерт и салют.
Согласно заявкам на сайте госзакупок, 150 млн рублей из общей суммы в 509 млн рублей московские власти потратят на перевозку военнослужащих для участия в Параде Победы.
По Красной площади 9 мая пройдут более 10 тысяч человек. Колонну военной техники составят 114 боевых машин. В авиационной части парада примут участие 55 самолетов и 17 вертолетов вертолета.
Контракт на перевозку военнослужащих для участия в параде на сумму 150 млн рублей Минобороны заключило с ООО «НКН-Строй».
На праздничное оформление Красной площади и Васильевского спуска, а также традиционный салют власти потратят 53,1 млн рублей. Соответствующие заявки ранее разместило ФГУП «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами президента.
Еще 98 млн рублей потратят на разгон облаков над Москвой, чтобы дождь не помешал народным гуляниям. ГКУ «Экспертавтодор» разыграло тендер «выполнение работ по метеозащите Москвы» 1 мая, 9 мая и 12 июня. Стоимость всех мероприятий составила 293,6 млн рублей, сообщает РБК.
В 4,5 млн рублей обойдется озвучивание и установка системы связи во время самого парада и репетиции в Алабино.
Печать и рассылка поздравлений ветеранам от президента Владимира Путина обойдется Управделами президента в 69,4 млн рублей, а сувениры ко Дню Победы – в 7,4 млн рублей.
Московские власти потратят 19 млн рублей на проведение концерта в День Победы на Поклонной горе и «конное представление «Традиции России» 8 мая. В 10 млн рублей обойдется мероприятие возле храма Христа Спасителя. Примечательно, что в тендерных документах указывалось, что организатор должен «получить Высочайшее Благословение от Патриарха Московского и Всея Руси на проведение праздничной программы».
Еще 10 млн рублей власти потратят на техническое обеспечение акции «Бессмертный полк» на Тверской улице и 17,5 млн рублей пойдут на праздничные мероприятия на Пушкинской, Триумфальной и Театральной площадях.