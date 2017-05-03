Война с детьми
События последних недель открыли нам глаза на любопытную подробность нашей жизни. Оказывается, государство боится детей. Стоило какому-то количеству школьников и подростков выйти на акции 26 марта, как это государство обделалось сверху до низу – от Кремля до самых до окраин. Запретить несовершеннолетним ходить на митинги, а лучше вообще запретить им выходить на улицу в окрестностях тех мест, где будут митинговать.
Исключить из школы, снизить оценки, оставить на второй год, устроить выволочку родителям и прижать их на работе за поведение детей. Теперь какая-то глупая тетка во Владимире грозит изъять детей у родителей за то, что дети поддерживают Навального и не поддерживают шпану и ворье. Вообще, к педагогам у меня всегда было отношение сложное. С одной стороны они – герои. Потому что не так много на свете профессий более вредных, изнуряющих физически и морально и очень часто неблагодарных, как профессия учителя. Но с другой стороны, именно со школьной скамьи общество начинает над нами издеваться, подавлять свободу личности, отучает нас думать самостоятельно и принимать решения по совести, а не по приказу. Промывание мозгов и проведение генеральной линии партии начинается именно в школе. Конечно, не все учителя в этом участвуют. Но такие тетки, как во Владимире есть практически в каждой школе, и каждый, кто школу заканчивал без труда вспомнит подобных педагогов.
Но школой же дело не ограничивается. Против детей не стесняются применять полицейские меры и включают против них пропаганду во всю ее дурацкую мощь. У государства есть все – а что есть у детей? С 14 лет им выдают паспорт, но никаких прав у них, по сути, нет. Перед школой, полицией и властью дети беззащитны. И на какой же результат рассчитывает государство? Если ребенка выгнать из школы, если испортить ему аттестат, не дать поступить в вуз или того хуже отобрать у родителей — он после этого перестанет любить Навального и начнет любить Медведева, что ли? Что, кроме ненависти можно вызвать таким поведением? Они рассчитывают на страх. Задавишь одного – остальные побоятся. Они, может, и испугаются, но уже никогда не станут любить школу и власть, которая так поступает с ними и с их товарищами. Они вырастут и все это припомнят.
Впрочем, теперешние дети – они другие, не такие, как мы, выросшие в зашуганные советские времена. И наша надежда на то, что это поколение вырастет и ему не успеют засрать мозги пропагандой, как это было с нами. От нас, родившихся в СССР, толку уже немного. А вот те, кто родились при Ельцине и в 21 веке что-то еще могут изменить. Этого-то власть и боится. Что ее время уйдет физически и на смену болванам, которые покорно ставят галочки в бюллетенях и слушают всякую хрень в телевизоре, вырастут нормальные люди.
Источник - "Эхо Москвы"