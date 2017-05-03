Руководство ярославской колонии не пустило к Ивану Непомнящих адвокатов, несмотря на требование ЕСПЧ
Администрация ярославской исправительной колонии №1 отказала адвокатам фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих в посещении своего подзащитного. Об этом сообщил пресс-секретарь фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков
Администрация ярославской исправительной колонии №1 отказала адвокатам фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих в посещении своего подзащитного. Об этом сообщил пресс-секретарь фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков.
Сотрудники колонии также отказали в визите адвокатам еще двух заключенных – Евгения Макарова и Руслана Вахапова.
«Отказ был мотивирован тем, что письмо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в котором суд обязывает правительство РФ обеспечить беспрепятственный доступ защитников к заявителям, не заверено. Кто должен заверять официальную корреспонденцию Европейского суда и России - администрация не уточнила. Между тем, жалобе осужденных присвоен статус приоритета, о чем уведомлено правительство РФ», - сообщил «Интерфаксу» Новиков.
При этом в письме ЕСПЧ адвокаты, имеющие право беспрепятственного доступа к своим клиентам, перечислены поименно. Подтвердить подлинность письма может уполномоченный РФ в ЕСПЧ.
Ранее Страсбургский суд обязал Россию провести медицинское обследование Непомнящих, Макарова и Вахапова и предоставить ЕСПЧ результаты этого обследования. Обследование заключенных должно быть проведено в присутствии их адвокатов.
Также Россию обязали предоставить доказательства того, что у заключенных есть беспрепятственный доступ к своим защитникам и информацию о результатах рассмотрения жалоб на избиения и пытки.
Россия должна отчитаться о «принятых срочных мерах» до 4 мая. Министерство юстиции России должно проконтролировать исполнение предписания Страсбургского суда.
Напомним, 22 апреля 2017 года адвокат Дмитрий Динзе сообщил со ссылкой на заключенных колонии, имеющих связь с родственниками, что Иван Непомнящих избили в штрафном изоляторе. Общественного защитника Сергея Шарова-Делоне отказались допустить к Непомнящих, не объяснив причину отказа.
Также стало известно, что помимо Непомнящих силовики избили двух других заключенных Евгения Макарова и Руслана Вахапова. Правозащитники рассказали, что Вахапов и Макаров получили серьезные телесные повреждения по всему телу, а Непомнящих - травмы ног и поясницы.