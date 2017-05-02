Зеленка как новое оружие антиоппозиции
Зловещая зеленка (новое оружие антиоппозиции) навеяла мне один эпизод из не слишком похвального детства.
Я – в классе пятом или шестом, и вот как-то наш учитель по труду говорит: «На школьном дворе чьи-то отличные доски лежат. Нам бы для занятий парочку…». И многозначительно посмотрел на меня как лидера класса.
«Да за чем же дело!? – звонко по-пионерски воскликнул я. – Сейчас притащим». И смело кинулся вдвоем с приятелем-одноклассником во двор. Ну а как же: сам учитель призвал, а главное, не для себя же, для школы стараемся… Ради такого дела даже почетно что-то стырить!
Схватили быстренько доски и доставили услужливо в кабинет труда. А учитель наш вместо того, чтобы похвалить, спасибо сказать, вдруг уже совсем другим тоном заявляет: «Вообще-то воровать нехорошо, неприятности могут быть… Ну да ладно, для школы все-таки…» И милостиво простил.
И вот с зеленкой что-то тут такое перекликается. Мы для школы старались, для коллектива, а тут бери на несколько порядков выше: для государства, для его безопасности и стабильности – это же наши враги, агенты иностранные… Да тут любой верный патриот отвагой преисполнится… Ради такой цели можно и говном, и мочой, и зеленкой плеснуть… Народ поймет, поддержит.
И может быть, также какой-нибудь учитель по части борьбы с предателями строго скажет своим шалопаям после случившегося: «Ну зачем же вы с ним так грубо!? Сетчатку человеку повредили… Это уже явная запредельщина…»
Но также милостиво простит. Все же за государство ребята вступились, не для личной выгоды.
А может, и не простит. Сдаст. Если опять же для государства так правильней будет.