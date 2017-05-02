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02 мая 12:47

В Москву возвращается прохладная погода. Ночью возможны заморозки

По данным Гидрометцентра России, уже в среду, 3 мая, температура воздуха понизится сразу на 10 градусов и составит 13-15 градусов тепла. В четверг, 4 мая, температура воздуха днем составит уже 11, 13 градусов с плюсом

Фото: fiesta.city

В московский регион после 20-градусного тепла вернется прохладная погода. На этой рабочей неделе синоптики обещают в столице ночные заморозки.

По данным  Гидрометцентра России, уже в среду, 3 мая, температура воздуха понизится сразу на 10 градусов и составит 13-15 градусов тепла. В четверг, 4 мая, температура воздуха днем составит уже 11, 13 градусов с плюсом. 5 мая днем сохранится такая температура, однако ночью вероятны заморозки до -2 градусов.

«А дальше в выходные - прохладная погода. Будет холоднее нормы на 3-5 градусов, добавятся еще и осадки. В рабочие дни существенных осадков мы не прогнозируем, а вот в субботу и воскресенье - дождливая, достаточно прохладная погода», - сообщил  эфире «Коммерсантъ FM» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На День Победы, 9 мая, в Москве ожидается 8 градусов тепла, возможен небольшой дождь.

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