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02 мая 00:23

Департамент транспорта одобрил эвакуацию машин с закрытыми номерами

Московские власти с мая будут эвакуировать с парковочных мест автомобили с нечитаемыми номерами. Такое решение было принято столичными чиновниками даже, не смотря на отказ депутатов Госдумы принимать соответствующий законопроект

Фото: pokryshka.com

Московские власти с мая будут эвакуировать с парковочных мест автомобили с нечитаемыми номерами. Такое решение было принято столичными чиновниками даже, не смотря на отказ депутатов Госдумы принимать соответствующий законопроект.

Департамент транспорта Москвы Максима Ликсутова принял решение об эвакуации на штрафстоянки транспортных средств с нечитаемыми или закрытыми номерами в рамках «борьбы с террористической угрозой». «В первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан», - заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводит «Мослента».

Глава департамент безопасности Владимир Черников в свою очередь призвал горожан «незамедлительно сообщать об автомобилях с нечитаемыми или скрытыми номерами», потому что они могут использоваться в преступных целях.

Такие транспортные средства будут искать и вывозить в пределах 400-метровой зоны в районе вестибюлей станций метрополитена, остановок, транспортно-пересадочных узлов, парков и других общественных мест.

Автомобили эвакуируют на спецстоянки, где сотрудники полиции проверят, не представляет ли машина угрозы и не находится ли она в розыске. Стоянки оборудуют на Южнопортовой улице и проезде Энтузиастов. Узнать, куда именно увезли машину, можно будет по телефонам 02 и 112, а также в едином контакт-центре «Московский транспорт».

Напомним, ранее московские чиновники лоббировали принятие законопроекта об эвакуации машин с нечитаемыми номерами на уровне Государственной думы. Однако в конце апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам отклонить документ.

С помощью эвакуации Дептранс намерен бороться с автомобилистами, которые отказываются платить за парковку на городских улицах и закрывают номера машин, чтобы избежать штрафа. При этом официально чиновники заверяют, что их главная цель – это борьба с терроризмом.

Зампред думского комитета по законодательству Вячеслав Лысаков на это отметил, что террористы, напротив, стараются не привлекать излишнего внимания к своим автомобилям, поэтому основной довод авторов законопроекта не является убедительным.

В действующей редакции Правил дорожного движения нет обязанности водителя обеспечить читаемость номера на стоящей автомашине. Кроме того, номера могут снять и злоумышленники, а водитель не может круглосуточно охранять свой автомобиль.

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