Следователи выяснили происхождение найденных у полковника-миллиардера из МВД денег
Следственные органы выяснили происхождение миллионов долларов и евро, которые были найдены в квартире экс-начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко
Следственные органы выяснили происхождение миллионов долларов и евро, которые были найдены в квартире экс-начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Денежные средства ранее принадлежали российским банкам.
Напомним, при обыске у полковника Дмитрия Захарченко нашли 120 млн долларов и 2 млн евро. Деньги хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов, расфасованных ФРС США. На упаковке имеются коды и печати, с помощью которых и удалось установить происхождение денег.
Центробанк направил запрос в США, где сообщили, что деньги заказывали два российских банка, названия которых не сообщаются. Известно, что банки связаны с группой бизнесменов, которые контролируют фирмы, получавшие в течение нескольких лет контракты от «Российских железных дорог» и его дочерних структур, сообщает «Росбалт».
Часть денежных средств была обналичена, а часть осталась у Дмитрия Захарченко. По версии следствия, это была доля самого Захарченко и его коллег из МВД за покровительство, оказанное вышеупомянутым фирмам.
Спустя некоторое время деньги вернулись в банки, но уже в виде вкладов. Вкладчиками при этом выступили частные лица, подконтрольные полковнику Захарченко.
В дальнейшем Захарченко мог узнать, что им заинтересовались сотрудники ФСБ и снял все деньги со вкладов, чтобы перевести их в швейцарские банки. Сделать это он, судя по всему, не успел. Пока наличные хранились в квартире, оформленной на сестру полицейского, сам он стал фигурантом уголовного дела.
Напомним, Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования.