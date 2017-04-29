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29 апреля 07:34

Дома для переселенцев из зоны строительства Керченского моста признали самостроем

Речь идет о двух трехэтажных домах, которые были возведены в микрорайоне Нижний Солнечный Керчи. Власти признали эти дома построенными с нарушением градостроительного, природоохранного и земельного законодательства

Фото: most.life

В республике Крым возникли проблемы с переселением людей из зоны строительства Керченского моста.  Построенные специально для переселенцев дома признаны самостроем.

Речь идет о двух трехэтажных домах, которые были возведены в микрорайоне Нижний Солнечный Керчи. Власти признали эти дома  построенными с нарушением градостроительного, природоохранного и земельного законодательства. Теперь дома для переселенцев находятся в списке самостроя республики Крым.

Дома числятся в списке под номерами 69–72, каждый из них указан дважды. Переселенцы в беседе с «Новой газетой» подтвердили, что речь идет именно об их домах. Кроме того, в микрорайоне Нижний Солнечный других новостроек и трехэтажных домов больше нет.

В настоящее время на указанных объектах проводятся проверки.

Отметим, что в конце марта текущего года Минстрой Крыма отчитался о вводе в эксплуатацию двух домов для переселения граждан, чье жилье попало в санитарно-защитную зону строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Один дом общей площадью 2782,59 кв.м на 46 квартир, а второй - общей площадью 2329,2 кв.м на 42 квартиры. В Министерстве строительства сообщили, что декларации о готовности к эксплуатации домов зарегистрированы службой государственного строительного надзора республики.

На переселение граждан из бюджета было выделено 246,5 млн рублей.

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