Меню
Общество
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
работа
Екатерина Тарасова
28 апреля 14:10

Главней всего – работа дома

В современных компаниях все больше сотрудников трудятся дистанционно, но для них это может обернуться стрессами и разводами

Сегодня более 70% российских предпринимателей считают выгодным перевод сотрудников на удаленный режим работы. В то же время за рубежом уже указывают на недостатки подобных трудовых отношений. Последние исследования говорят о негативном влиянии надомной работы на психику.

Компания «Битрикс24» опросила руководство около 700 компаний малого и среднего бизнеса об использовании дистанционного труда. Оказалось, что только в 14% из них ни один сотрудник не работает дома. Треть компаний признали, что до 10% их персонала трудятся удаленно, а 27% руководителей «держат на расстоянии» более половины работников. От 30 до 50% надомников работает в каждой пятой компании.

В «Битрикс24» приходят к выводу, что этот тренд будет сохраняться и дальше. В 2017 году более 27% российских компаний хотят перевести на удаленку свыше половины сотрудников. Почти 17% будут использовать дистанционный труд каждого десятого работника, еще столько же – каждого третьего. Вместе с тем 26% работодателей в этом году не будут переводить своих сотрудников на удаленную работу.

Причем надомный работник – это далеко не всегда фрилансер, только треть компаний пользуются их услугами. Большинство переводят на удаленку штатный персонал – таких компаний 40%. В основном на дому работают программисты, службы техподдержки и колл-центров, дизайнеры и другие.

Доцент Академии народного хозяйства и госслужбы Эмиль Мартиросян считает, что борьба «с бесполезным «офисным планктоном» - это устоявшаяся тенденция не только крупного, но и малого и среднего бизнеса в России. Один из последних примеров – перевод оператором «Билайн» на дистанционную работу от 50 до 70% сотрудников. В компании «Тинькофф» работает на дому значительная часть персонала. В некоторых фирмах полностью «удаленными» становятся один-два дня в неделю.

Вместе с тем, по данным HeadHunter, из 300 тысяч вакансий только 13 тысяч (3,8%) предлагают удаленную работу. То есть значительная часть работодателей относятся к новому формату настороженно. Треть их них, по опросу «Битрикс24», предпочитают контролировать персонал напрямую. Правда, половина руководителей отмечают, что оплачивать конкретный труд вместо офисного времени выгоднее. 

На западе надомный труд используют давно и в гораздо больших масштабах. В докладе Международной организации труда (МОТ) и Европейского фонда по улучшению условий жизни сказано, что 17% работников в развитых странах трудятся дистанционно. Но впереди планеты всей в этом смысле США и Япония (40%). В Дании, Швеции и Нидерландах удаленно работает до трети населения, а в Италии таких уже 9%.   

Необходимо отметить, что в западных странах уже «охладели» к такой форме трудовых отношений. Так, компания IBM, которая несколько десятков лет пользовалась дистанционным трудом, возвращает персонал в офисы. Это 2,6 тысяч маркетологов, а также неназванное количество IT-специалистов, работников отдела закупок и специалистов, обслуживающих суперкомпьютер IBM Watson. Сотрудникам предложены отделения компании в нескольких городах, и в случае отказа их, скорее всего, уволят.

МОТ также не в восторге от опыта удаленной работы, накопленного западными компаниями. Авторы доклада говорят о том, что гибкий график работающих дома ведет к повышению производительности труда и устанавливает баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью. Но вместе с тем, эти же преимущества могут стать недостатками без должного контроля: количество рабочего времени увеличится, а работа плавно перетечет в частную жизнь. Превращение квартиры в офис может привести к нарушению сна и стрессам. Это подтверждает и статистика: 41% опрошенных, которые по роду деятельности часто перемещаются, испытывают стресс, а среди офисных работников таких 25%. Что касается бессонницы, то на нее жалуются 42% работающих на дому или в нескольких местах, и только 29%  - офисных работников. Есть данные, что удаленная работа приводит к семейным конфликтам.

«В некоторых случаях работа в удаленном режиме может пойти на пользу продуктивности, однако постоянно работать дома не стоит», – делает вывод соавтор доклада МОТ Джон Мессенджер.

Читайте также
Министерство труда назвало самые востребованные профессии в 2017 году
Почти половина россиян в этом году откажется от отпуска из-за нехватки денег
Работодателей обяжут компенсировать работникам ненормированный график отпуском
Сейчас на главной
Горячие новости
Не хочешь идти в школу - иди работай на «Единую Россию»
По словам секретаря алтайского отделения «Партии прогресса» и главы штаба Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого, школьников на пикеты приглашают активисты «Единой России»
Горячие новости
«Влепить трешечку»
Гособвинение попросило приговорить видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Молодого человека, напомним, судят за игру в Pokemon Go в храме
Горячие новости
Неизвестные подожгли квартиру депутата от КПРФ
В Москве неизвестные устроили пожар в квартире депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова. Народный избранник отметил, что речь идет именно о поджоге и связал его с тем, что он голосовал против резонансного законопроекта о реновации
Горячие новости
Водителей лишат парковки в центре из-за Парада Победы
В центре Москвы в связи с репетицией и проведением Парада Победы на некоторых улицах будет запрещена парковка. Стоянку транспортных средств временно запретят на всем пути следования военной техники
Горячие новости
Выборы прошли, а осадочек остался
Голосование по выбору страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Представительное расследование в отношении чиновников ФИФА начала прокуратура Франции
Горячие новости
В Турции затонул российский военный корабль. Весь экипаж успели спасти
В Турции примерно в 40 км от пролива Босфор затонул корабль Черноморского флота России «Лиман». На борту судна находилось 78 человек. Всех членов экипажа успели эвакуировать
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В Москве неизвестный облил зеленкой Навального
В Москве неизвестный напал на оппозиционера Алексея Навального и облил его зеленкой. Инцидент произошел около офиса Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный. Зеленка попала оппозиционеру в лицо
Горячие новости
«Надо меньше красть»
Реальная стоимость главной петербургской стройки – стадиона «Зенит-Арена» - на сегодняшний день составила 48 млрд рублей, а не 43 млрд, как заверяют петербургские чиновники. Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный
мошенничество
Мошенничество в законе
Красть деньги с банковских счетов можно и по суду – подобную схему активно применяют мошенники в последнее время. Банкиры почти бессильны, если не изменить законодательство
Горячие новости
Москвичам предложили посмотреть салют 9 мая за 750 рублей
Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться на праздничный салют в День Победы со смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Правда, зрелище обойдется им в 750 рублей
здравоохранение
Неизлечимая форма вранья
Из очередного интервью главы Минздрава Вероники Скворцовой человеку непосвященному может показаться – в отечественной медицине тишь да гладь да «мелкие недоработки», которые уже исправляются. Реальность показывает намного более страшную картину
Горячие новости
«Цены вздули так, что проехать невозможно»
Северо-Западная концессионная компания анонсировала повышение стоимости проезда по платной трассе Москва – Санкт-Петербург. Речь идет о возвращении первоначальных тарифов, размер которых ранее раскритиковал президент
Горячие новости
Москвичи выступили против сноса хрущевок
Жители Москвы планируют провести митинги против сноса пятиэтажных домов в столице. Заявки на проведение акций против так называемой реновации жилищного фонда на 14 мая в мэрию подали несколько протестных групп
Горячие новости
Причиной крушения самолета Ту-154 в Черном море назвали перегруз
Причиной крушения самолета Ту-154 летного отряда Министерства обороны России в Сочи стал перегруз. Такую версию на неофициальном уровне назвали участники расследования авиакатастрофы
Горячие новости
Старшая дочь президента Владимира Путина продает пентхаус в Гааге
Предполагаемая старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Фаассен и ее супруг Йоррит выставили на продажу свою квартиру в Гааге. Объект продается за 2,9 млн евро
Горячие новости
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
В ведомстве Юрия Чайки заявили, что организация «осуществляет на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными»
Горячие новости
Петербургские депутаты скинулись на матпомощь своему коллеге с самыми низкими в ЗакСе доходами
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга организовали сбор средств в помощь депутату Алексею Ломову, который задекларировал самых низкий доход за 2016 год среди народных избранников. Сбор средств организовал коллег Ломова Владимир Петров
Горячие новости
Сергей Собянин тайно обсудил снос хрущевок с «благодарными» москвичами
В Москве состоялась «тайная» встреча с мэром столицы Сергеем Собяниным, в ходе которой обсуждалась тема сноса старых пятиэтажных домов и переселение собственников квартир в новые дома