В Турции затонул российский военный корабль. Весь экипаж успели спасти
В Турции примерно в 40 км от пролива Босфор затонул корабль Черноморского флота России «Лиман». На борту судно находилось 78 человек. Всех членов экипажа успели эвакуировать
В Турции примерно в 40 км от пролива Босфор затонул корабль Черноморского флота России «Лиман». На борту судно находилось 78 человек. Всех членов экипажа успели эвакуировать.
Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном, получил пробоину и затонул.
В Министерстве обороны России сообщили, что весь экипаж корабля спасен и готовится к эвакуации на российское судно. В ведомстве также опровергли сообщения о том, что несколько моряков пропали без вести.
«К месту происшествия прибывает находящееся в полутора милях российское судно «Улус-стар», которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота», - сообщили в Минобороны.
В связи с инцидентом в проливе Босфор премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в телефонном разговоре с российским премьером Дмитрием Медведевым выразил свое сожаление.