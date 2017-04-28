В Москве неизвестный облил зеленкой Навального. Ему понадобилась помощь врачей
В Москве неизвестный напал на оппозиционера Алексея Навального и облил его зеленкой. Инцидент произошел около офиса Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный. Зеленка попала оппозиционеру в лицо
В Москве неизвестный напал на оппозиционера Алексея Навального и облил его зеленкой. Инцидент произошел около офиса Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный. Зеленка попала оппозиционеру в лицо.
«Выглядит комично, но глаз жжет просто адски», - написал после нападения оппозиционер в своем Twitter.
Также сообщается, что Навального после осмотра увезла «скорая помощь». Врачи сообщили Навальному, что зеленка попала на зрачок и роговицу правого глаза. Оппозиционеру поставили диагноз химический ожог глаз.
В связи с инцидентом соратники оппозиционера обратились в полицию. Однако прибывшие на вызов полицейские отказались изымать записи камер видеонаблюдения. В свою очередь охрана бизнес-центра «Омега-Плаза» заявила, что камеры якобы не работают.
«Потрясающе. Непонятно как это отразится на глазах плюс ущерб одежде и машине на десятки тысяч, а полиция не хочет изымать камеры наблюдения», - заявил соратник оппозиционера Георгий Албуров.
«Алексея Навального облили зеленкой. На этот раз попали в глаз – он в больнице. У «Открытой России» украли технику и 100 тысяч листовок, не пускают адвоката. Смысл этих действий – месть, чтобы «ходили, оглядываясь»», - прокомментировал ситуацию с Навальным экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.