Храм Христа Спасителя предложил посмотреть на салют 9 мая со своей площадки за 750 рублей
Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться на праздничный салют в День Победы со смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Правда, зрелище обойдется им в 750 рублей
Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться на праздничный салют в День Победы со смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Правда, зрелище обойдется им в 750 рублей. Соответствующая цена указана в прейскуранте, который висит в кассах храма.
Стоит отметить, что посещение смотровой площадки храма 9 мая стоит намного дороже обычной экскурсии и не предусматривает льгот.
На прейскурант обратили внимание журналисты «Московского комсомольца», которые в свою очередь отметили, что сам салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, поэтому повышать стоимость посещения смотровой площадки в это время как минимум странно.
В туристических бюро, которое проводит экскурсии с подъемом на смотровую площадку храма Христа Спасителя, заявили, что не продают экскурсию на салют или парад, а что могут видеть люди во время экскурсии на смотровую площадку, их не касается.