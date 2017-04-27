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27 апреля 11:34

Храм Христа Спасителя предложил посмотреть на салют 9 мая со своей площадки за 750 рублей

Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться на праздничный салют в День Победы со смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Правда, зрелище обойдется им в 750 рублей

Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться на праздничный салют в День Победы со смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Правда, зрелище обойдется им в 750 рублей. Соответствующая цена указана в прейскуранте, который висит в кассах храма.

Стоит отметить, что посещение смотровой площадки храма 9 мая стоит намного дороже обычной экскурсии и не предусматривает льгот.

На прейскурант обратили внимание журналисты  «Московского комсомольца», которые в свою очередь отметили, что сам салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, поэтому повышать стоимость посещения смотровой площадки в это время как минимум странно.

В туристических бюро, которое проводит экскурсии с подъемом на смотровую площадку храма Христа Спасителя, заявили, что не продают экскурсию на салют или парад, а что могут видеть люди во время экскурсии на смотровую площадку, их не касается.

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