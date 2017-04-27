Тарифы на проезд по трассе Москва – Петербург возвращаются на прежний высокий уровень
Северо-Западная концессионная компания анонсировала повышение стоимости проезда по платной трассе Москва – Санкт-Петербург. Речь идет о возвращении первоначальных тарифов, размер которых ранее раскритиковал президент
Северо-Западная концессионная компания (СЗКК) анонсировала повышение стоимости проезда по платной трассе Москва – Санкт-Петербург. Речь идет о возвращении первоначальных тарифов, размер которых ранее раскритиковал президент Владимир Путин.
С 28 апреля 2017 года стоимость разовой поездки в будни подорожает на 30-50 рублей, а по выходным дням – на 100-150 рублей. Для владельцев транспондеров размер тарифов не изменится.
Так, например, если раньше стоимость поездки от МКАД до аэропорта «Шереметьево» составляла 250 рублей, то после 28 апреля она подорожает до 280 рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Поездка от МКАД до Зеленограда, Солнечногорска и до пересечения с малой бетонкой подорожает на 50 рублей в будни и на 100-150 рублей в выходные дни.
Напомним, плата за проезд участку трассы М11 стала взиматься с водителей транспортных средств с осени 2015 года. Высокие тарифы на проезд возмутили не только рядовых водителей, но и некоторых высокопоставленных чиновников. В частности, на ценообразование пожаловался губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Позднее президент Владимир Путин заявил, что по платной М11 «никто не ездит» из-за того, что «цены вздули так, что проехать невозможно». После критики со стороны главы государства в СЗКК с февраля 2016 года снизила тарифы на 30%.