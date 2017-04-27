Москвичи готовятся к митингам против массового сноса пятиэтажек
Жители Москвы планируют провести митинги против сноса пятиэтажных домов в столице. Заявки на проведение акций против так называемой реновации жилищного фонда на 14 мая в мэрию подали несколько протестных групп
Жители Москвы планируют провести митинги против сноса пятиэтажных домов в столице. Заявки на проведение акций против так называемой реновации жилищного фонда на 14 мая в мэрию подали несколько протестных групп.
Заявки поданы на несколько площадок на тот случай, если городские власти откажут в согласовании акций под предлогом проведения каких-либо других мероприятий.
Напомним, что законопроект, разрешающий московским властям сносить дома по своему усмотрению и переселять граждан в другие дома даже в случае их несогласия, пока прошел только первое чтение в Госдуме. Ряд юридических вопросов, например, о количестве согласных на снос дома собственников, пока остается нерешенным. Также не ясно, что делать с теми, у кого не выплачен ипотечный кредит на квартиру в доме, который власти могут включить в программу реновации.
Столичные власти обещают гражданам не выселять их за пределы родных районов, не сносить дома в случаи несогласия жильцов, а также решить вопрос с ремонтом в новых квартирах. Тем не менее, многие горожане в добрые намерения чиновников не верят и объединяются в протестные группы.
Заявки на проведение протестных митингов подали жильцы Тимирязевского района столицы, а также Гагаринского и Пресненского районов. Организаторы предлагают властям сразу несколько площадок на согласования, чтобы увеличить шансы на проведение митинга. Также москвичи готовы объединиться и собраться на той площадке, которую в итоге согласуют в мэрии.
«Мы наращиваем число заявок, потому что нам могут сказать, будто площадка занята в это время. Предлагают в альтернативу заведомо неприемлемые площадки. Допустим, безлюдный переулок или площадку в глубине парка Сокольники», - заявила в беседе с «Коммерсантом» депутат Гагаринского района Елена Русакова.
«Если людей доведут до выхода на улицу, то улица увидит совершенно новый срез гражданского общества - людей, никогда не митинговавших и не предполагавших, что доживут до такого», - заявил один из организаторов протестных митингов.