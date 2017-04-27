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Общество
27 апреля 00:03

Старшая дочь президента Владимира Путина продает пентхаус в Гааге

Предполагаемая старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Фаассен и ее супруг Йоррит выставили на продажу свою квартиру в Гааге. Объект продается за 2,9 млн евро

Предполагаемая старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Фаассен и ее супруг Йоррит выставили на продажу свою квартиру в Гааге. Объект продается за 2,9 млн евро.

Объявление о продаже опубликовано на голландском сайте недвижимости Funda. По данным голландского издания Quote, Йоррит и Мария Фаассен продают пентхаус площадью 700 квадратных метров. Дом с видом на реку расположен в парке Алемансгест. В квартире 12 комнат, в том числе 6 спален.

К квартире относится терраса на крыше площадью 150 «квадратов». В подземном гараже для квартиры предусмотрено пять парковочных мест.

По данным журнала The New Times, Мария Фаассен является старшей дочерью Владимира Путина. Дочь президента вышла замуж за предпринимателя из Голландии Йоррита Йоста Фаассена, защитила кандидатскую диссертацию и родила ребенка.

Младшей дочерью главы государства, напомним, СМИ называют главу фонда «Иннопрактика» Катерину Тихонову. Она замужем за совладельцем «Сибура» Кириллом Шамаловым и живет в России.

Сам Владимир Путин никогда не подтверждал и не опровергал информацию в СМИ о своих детях.

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