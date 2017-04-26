Сергей Собянин тайно обсудил снос хрущевок с «благодарными» москвичами
В Москве состоялась «тайная» встреча с мэром столицы Сергеем Собяниным, в ходе которой обсуждалась тема сноса старых пятиэтажных домов и переселение собственников квартир в новые дома
В Москве состоялась «тайная» встреча с мэром столицы Сергеем Собяниным, в ходе которой обсуждалась тема сноса старых пятиэтажных домов и переселение собственников квартир в новые дома. По некоторым данным, на встречу с мэром были приглашены только горожане, которые поддерживают программу реновации жилищного фонда, а освещать мероприятие доверили лояльным властям телеканалам и изданиям.
По данным «Открытой России», встреча с Сергеем Собяниным проходила в доме общественных организаций на 4-м Вешняковском проезде. Однако по телефону учреждения журналистов заверили, что никакой встречи с мэром у них не проходит.
На встречу были приглашены жители «хрущевок», которые поддерживают программу сноса пятиэтажек. Набором участников встречи занимался ГБУ «Жилищник». Встречу освещали только приглашенные журналисты государственных изданий и телеканалов.
В ходе мероприятия мэр рассказал горожанам, что в «старой» Москве достаточно стартовых площадок для строительства новых домов и пообещал, что жители сносимых зданий при переселении смогут остаться в своем районе, а в новых домах будет сделана отделка комфорт-класса.
«Мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе, останутся в районе — 100%», - заверил градоначальник.