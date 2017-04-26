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переселение москвичей
Екатерина Тарасова
26 апреля 13:51

С вещами на выход… но куда?

Московские власти ищут, куда переселить первую волну обитателей хрущевок

Фото: sheer.mosexpertclub.ru

В Москве примерно 150 площадок, где возможно возведение домов для переселения жителей из устаревшего жилфонда. Но на строительство потребуется минимум полтора года, а чиновники рассчитывают уже этой осенью выдать ключи от новых квартир первым переселенцам. Поэтому в спешном порядке ищут варианты уже построенного жилья. 

Источники в московской мэрии сообщают, что из всех полутора сотен участков для жилищного строительства однозначно пригодны сто. Где они находятся, официально не сообщается, но есть основания полагать, что в основном на востоке и юго-востоке столицы. Именно здесь находится основная часть хрущевок. Из презентации мэрии, подготовленной в марте для Госдумы, следует, что в старых пятиэтажках на востоке Москвы проживает 357 тысяч человек на площади 5,7 млн. кв.м, на юго-востоке 242 тысяч человек на площади 3,87 млн. кв.м.

Девелоперы говорят, что на востоке и юго-востоке найти участки под жилищное строительство проще, так как там много бывших промзон. Они принадлежат городу и в настоящее время по большей части сдаются в аренду. Законодательство предусматривает механизм изъятия участков для государственных нужд, если на это есть решение органов власти – говорит исполнительный директор юридической компании HEADS Consulting Никита Куликов. Однако эта процедура длительная, но процесс можно ускорить, предложив арендаторам другие участки. Можно наложить на землю публичный сервитут (ограниченное право пользования землей), тем более что такая возможность оговаривается проектом закона о реновации, внесенном в Госдуму. Вариантов много, но пока они не опробованы и в целом практически не оставляют надежды, что участки останутся за собственниками или арендаторами, предполагает Никита Куликов.   

Для привлечения земель под застройку и работы с арендаторами и собственниками мэрия учреждает фонд реновации. По сообщению вице-мэра и главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, ежегодно в распоряжении фонда будет по 100 млрд. рублей. На первом этапе вся программа будет реализовываться на бюджетные деньги, откуда в общей сложности уйдет 300 млрд. рублей. 

Фонд будет создан только тогда, когда Госдума окончательно примет закон о реновации. Если это произойдет к концу весенней думской сессии, то уже в сентябре первая волна переселенцев сможет получить новые квартиры. Для этого планируется привлечь уже готовый жилфонд из трех источников. Во-первых, это квартиры, которые находятся на балансе департамента городского имущества (ДГИ), во-вторых, дома, построенные подконтрольными столичным властям застройщиками, такими как Управление гражданского строительства (КП УГС) и, наконец, пустующие квартиры в сданных домах, которые предполагается выкупить у девелоперов.

По оценкам источников, близких к ДГИ, у него на балансе могут быть не менее 450 тысяч кв.м. жилья, построенных в рамках инвестиционных проектов. Еще 149 домов (2,5 млн. кв.м.) планируется построить за счет бюджетных средств в рамках адресного инвестпроекта в 2016-2019 годах. Судя по информации сайта КП УГС, в распоряжении предприятия имеется порядка 797 квартир суммарной площадью 50 тысяч кв.м.

Что касается «бесхозных» квартир в сданных домах, то, по словам коммерческого директора «Миэль-Новостройки» Анны Шишкиной, в Москве не распроданы 1,158 тысяч квартир эконом-класса (65,3 тысяч кв.м.) и 3,2 тысяч квартир комфорт-класса (192,8 тысяч кв.м.). Девелоперы, по мнению эксперта, охотно согласятся поучаствовать в программе реновации, так как смогут выручить от продажи этого жилья около 35,5 млрд рублей.

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